«Я всегда пьяна…»: Волочкова унизила хейтеров, назвав их «ущербными калеками» - Instagram

Сегодня, 11:31

Скандальная балерина снова публично опозорилась в социальных сетях.

На этот раз 43-летняя Анастасии Волочкова решила в грубой форме ответить хейтерам, которые всё время в комментариях обвиняли знаменитость в алкоголизме. Балерина в лично микроблоге в Instagram написала: «Я всегда пьяна… успехом, любовью, радостью, чистым и свежим воздухом, позитивом, друзьями, свободой, роскошью, ароматом всегда даримых мне цветов, творчеством, юмором», при этом унизила недоброжелателей, которых назвала «ущербными калеками».

Пользователи Сети были возмущены подобной реакцией Волочковой, которая унизила чувства своих же фолловеров в Instagram. «Зачем же так оскорблять своих подписчиков???», - заявили фанаты, которые посчитали, что деньги в жизни не самое важное, если отсутствует здравый смысл и интеллект.