Прохор Шаляпин может изменять «доминантке» Цымбалюк-Романовской за границей

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В дали от опасной возлюбленной певец буквально расцвел, и теперь просчитывает ходы для безопасного «отступления», ведь просто сбежать от «белокурого ангелочка», скорее всего, не удастся - доведенный до нищеты и серьзных проблем со здоровьем Армен Джигарханян реальный тому пример.

Прохор Шаляпин решил не отставать от своих звездных коллег, и отправился на отдых в теплые солнечные места прокручивать гонорары, которые честно заработал, «продавая» свою частную жизнь Малахову и другим увеселительным шоу. Опорочив имя даже своей собственной матери, заявив на всю страну о ее любовных отношениях с дедом, он пустился в путь по райским островам. Сначала певец наслаждался природой и одиночеством на Багамах, заставив поклонников заподозрить неладное – уж больно счастливым казался он на фотографиях. Однако даже этого ему показалась мало, и он заглянул на Гаити, а теперь нежится на острове Доминиканы, вовсе не скучая по своей горячо возлюбленной Виталине Цымбалюк-Романовской. При этом Прохор явно наслаждается своим уединением, о чем и сообщил подписчикам. По словам певца, в существование «половинок» он не верит, и любовь на расстоянии его ни капли не тяготит, хотя будучи «под каблуком» у своей предыдущей супруги, предпринимательницы Татьяны Гудзевой, всегда сопровождал ее на всех увеселительных мероприятиях, и отдыхали они исключительно вместе.

Вполне вероятно, что в связи с последними трудностями в нынешних отношениях, Шаляпин может изменять своей невесте Виталине, чем и объясняется столь продолжительная заминка в их отношениях. Кажется, поклонники пары были правы, и их страстный роман длился ровно до тех пор, пока на нем можно было заработать. Выжив из последних отношений максимум, он открыто заявил подписчикам, что для него счастье – быть самодостаточным, а не влюбленным, чего он явно был лишен последние месяцы. Не исключено, что «выращенная» на отношениях со знаменитым и ярким режиссером Арменом Джигарханяном Виталина Цымбалюк-Романовская попросту задавила Прохора своим эго и амбициями, что никак не устраивало мужчину. Однако сопротивляться «доминантке» Цымбалюк-Романовской мало кому по силам, ведь даже знаменитому и влиятельному режиссеру это не удалось - экс-супруга довела Народного артиста до нищеты и серьезных проблем со здоровьем - после нескольких сердечных приступов врачи всерьез беспокоятся за жизнь Армена Борисовича. Не удивительно, что Прохор с радостью воспользовался тем обстоятельством, что из-за предъявленных экс-пианистке обвинений Арменом Джигарханяном она находится под подпиской о невыезде, и сбежал от надоевшей и властной возлюбленной.

Сейчас пара явно переживает не самые хорошие времена, к тому же интерес к их персонам и отношениям гаснет, пиариться больше не на чем, а следовательно с заработком и финансами у них могут начаться большие проблемы - Виталина то спустила «отжатые» после развода деньги на шикарный загородный особняк. Не исключено, что расчетливый Шаляпин уже подыскал себе новую пассию, дабы очередной скандал помог ему удержаться на плаву, и именно с этой таинственной леди, которая, очевидно, сопровождает его на заграничных курортах, делая те самые жизнерадостные фотографии, изменяет Виталине за границей, пока та довольствуется скучными буднями и судебными разборками в Москве. Такого же мнения придерживаются и подписчики Шаляпина, которые уже ждут очередного горячего скандала на шоу Малахова после возвращения артиста с новой пассией в Россию.

Правда если Виталина не пощадила своего 83-летнего супруга после продолжительных отношений, который дал ей в этой жизни все, то страшно даже предположить, что она сделает с предавшим ее Прохором, к которому испытывала явную симпатию.