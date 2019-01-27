Садальский своей выходкой заставил Татьяну Васильеву проплакать два дня

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Он сделал фейковое фото актрисы и «слил» его жёлтой прессе. Естественно, та мгновенно его растиражировала со своими комментариями.

Станислав Садальский при этом считается её близким другом, хотя и очень непростым человеком. Однажды он своей выходкой заставил Татьяну Васильеву проплакать целых два дня.

Дело было в том, что она нашёл фотографию, где Васильеву засняли с бутылкой. При этом её лицо вышло неудачно. Оно было просто перекошенным.

Садальский сопроводил снимок подписью о том, что помочь актрисе уже ничем нельзя, и отдал жёлтой прессе.

Эта его выходка заставила Васильеву проплакать от обиды целых два дня. Она даже хотела покинуть спектакль, в котором они играли вместе с этим артистом.

Разрядил ситуацию сам Садальский. Он навестил Васильеву с мягкой игрушкой и вместе с ней спел простенькую мелодию, о том, что никто не сможет полюбить её и приголубить так, как он.

В этот момент Татьяна поняла, что была «настоящей дурой» и не стоило обижаться на Садальского из-за такой мелочи.

О взаимоотношениях с Садальским Татьяну Васильеву спрашивали в шоу «Выход в люди». Она признала, что по окончании каждой репетиции постоянно подвергалась критике этого актёра. С её слов, подобное дано выдержать не каждому человеку.