«У Платона одна мать!»: Родители Фриске могут забрать внука у Шепелева и тем самым сохранить память о матери

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Шепелев вычеркнул Фриске из своей жизни и вычеркивает её имя из жизни сына. Так считают родственники певицы, которые в настоящее время могут готовяться добиваться права опеки над пятилетним сыном Жанны и Дмитрия Платоном, который, опасаются они, может полностью забыть маму.

Не секрет, что Шепелев уже некоторое время состоит в отношениях с дизайнером Екатериной Тулуповой, которая также в одиночку воспитывает ребенка от прошлых отношений. Примечательно то, что если раньше пара встречалась лишь иногда и проводила время преимущественно вдвоем, то в последнее время Тулупова и Шепелев стали чаще проводить время с детьми – вчетвером.

Своеобразный тест-драйв совместной жизни Дмитрий и Екатерина провели летом 2018 года на арендованной вилле в Италии и, видимо признав эксперимент успешным, уже осенью решили перейти к полноценной совместной жизни.

Конечно, столь скорое после смерти Фриске вступление Шепелева в новые серьезные отношения может показаться кому-то неправильным, однако никаких сомнений в искренности любви телеведущего к сыну быть не может – ребенок окружен вниманием и заботой и это факт. Но родственники Жанны все равно не находят себе покоя, считая, что телеведущий намеренно постарается сделать все, чтобы Платон забыл свою настоящую мать и сблизился с новой женщиной своего отца. При это, эти опасения близких Фриске серьезно подогревают слухи о том, что сама смерть Жанны якобы до сих пор скрывается от мальчика.

«У Платона одна мать! Шепелев не имеет права представлять Тулупову как женщину, которая должна опекать его сына. Смерть Жанны - это общая трагедия всей семьи и Шепелев должен уважать право Платона знать правду о смерти матери и знать, кем была его биологическая мама», - написала поклонница покойной Жанны Фриске в Instagram.