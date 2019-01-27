«Кто мужик в семье?»: Собчак может решать конфликт с Богомоловым, пока Виторган отсиживается дома

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Виторган мог прикинуться больным и остаться дома лишь из-за страха, что после драки Константин Богомолов напишет на него заявление в полицию.

По информации от самого «недолюбовника», он снял и зафиксировал побои и «знакомого хирурга», которые восстановил ему челюсть и нос после нескольких перенесенных переломов.

Неожиданно для всех, «боевой» Максим Виторган слег на день из-за того, что заболел, при том, что он выглядел вполне здоровым на опубликованных фотографиях и insta-stories в этот день. Подписчики тут же предположили, что актер решил не выходить из дома, пока «вопрос не урегулируется».

А урегулировать вопрос оказалось под силу его супруге Ксении Собчак — та, из-за кого все и началось. Чтобы избежать уголовного преследования для своего мужа, Собчак вновь встретилась с Богомоловым в ресторане, но теперь еще и в компании известного российского олигарха Романа Абрамовича, который состоит в весьма тесных дружеских отношениях с Ксенией, благодаря ее отцу, бывшему мэру Москвы Анатолию Собчак.

Не исключено, что пока Богомолов не обратился в полицию, потому что предложил «урегулировать» вопрос как-то иначе. Вполне возможно даже финансого, от того там и присутствовал Абрамович со своей «спутницей», чтобы обеспечить для Ксении Анатольевны дружественный заем.