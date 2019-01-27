«Алчная стерва!»: Ольга Бузова может перестать общаться с сестрой из-за финансового конфликта

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Деньги и слава, как известно, серьезно портят людей. Не обошла эта участь стороной и Ольгу Бузову, которая, похоже, решила, что деньги для нее важнее, чем общение с родной сестрой.

Публичная сторона отношений Ольги и Анны длительное время выглядела очень позитивно – сестры поддерживали показную близость, вели совместный бизнес по продаже дизайнерских украшений. Анна принимала активное участие в шоу «Замуж за Бузову», где помогала именитой сестре наладить личную жизнь и была частым гостем на снимках в ее Instagram.

Черная кошка между женщинами пробежала вскоре после того, как Ольга пригласила сестру, а также нескольких подруг с собой в Куршевель на празднование своего 33-го дня рождения. В течение нескольких дней все, казалось бы, было хорошо, однако, когда пришло время возвращаться домой, Ольга сделала это в бизнес-классе, а Анна полетела экономом.

Поклонники Ани

Отвечая на вопросы удивленных подписчиков, почему так произошло, Анна заявила, что приобрела тот билет, который «могла себе позволить», а вскоре после этого отписалась от Instagram своей звездной сестры. При этом, Анна была не единственной кто так поступил – от подписки на Бузовы также отказались и две другие ее подруги, в компании которых Ольга отмечала свой день рождения на французском курорте.

Что именно стало причиной конфликта сестер не известно, однако, судя по реакции Анны, вряд ли это было какое-то рядовое недопонимание и вполне может быть, что со стороны Ольги это был уже не первый случай, когда деньги она ставит выше собственных родственников и друзей.

Не стоит забывать о том, что Анна, также в 2006 году бывшая участницей проекта «Дом-2», в какой-то степени, пожертвовала собственной телевизионной карьерой ради Ольги. Появившись на телешоу она быстро начала завоевывать популярность зрителей и легко могла если и не полностью затмить славу сестры, то уж точно потеснить ее позиции. Вместо этого, однако, Анна решила уступить Ольге дорогу, видимо рассчитывая на то, что обретя богатство и славу сестра не забудет о ее поступке.

Но, Ольга, похоже, решила забыть. И ее можно понять – каждые сутки проживания в отеле на Мальдивах, где она провела свой отпуск, обходились ей более чем в 100 тысяч рублей. С такими тратами на родственников у бедняжки денег, видимо, просто не остается.