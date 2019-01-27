«Во все тяжкие»: Бородина устроила салют после победы в «казино»

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Из-за нехватки денег в семье скандальная телеведущая Ксения Бородина могла устроить у себя дома подпольное казино. Не исключено, что могла сыграть зависть к доходам коллеги по шоу «Дом-2» Ольге Бузовой, которая не перестает «тыкать» всех вокруг в их небольшие, в сравнении, зарплаты.

По слухам, бизнес ее «непутевого» мужа идет не лучшим образом, из-за чего Ксюше приходится активнее подстраиваться под ситуацию и приумножать «капиталы», чтобы не просто прокормить семью, а попросту, чтобы продолжать лакшери жизнь, не в чем себе и дочерям не отказывать.

Видимо после шквала оскорблений в прямом эфире ТНТ в сторону «любовницы» Гуфа Яны Шевцовой, пришлось подзатянуть семейные пояса, рассуждают подписчики телеведущей.

Один из лучших способов «быстро» приумножить свои финансы — это не инвестиции, а лотерея или казино, там где улыбается фортуна. Правда так и друзей можно потерять, ободрав их до нитки.

Поскольку игорный бизнес не законен на территории России, предусматривая наказание статьей 171 УК РФ, не считая специально отведенных нескольких игорных зон по стране, то единственный выход — устроить его дома и среди своих. По закону, подобное тоже карается длинной рукой закона, но при условии использовании помещения систематически, то есть двух и более раз, согласно примечанию 1 пункта 3 статьи 171 УК РФ. Прям сериал «Во все тяжки», - оценивают происходящее фанаты Ксении с иронией.

Да и Бородина не сильно афишировала этот «праздник», предусмотрительно снимая процесс на видео очень аккуратно, однако на фоне все кто-то проговорился, что играют «по настоящему и беспощадно».

Свою победу телеведущая Дома-2 отметила грандиозным салютом. И никого даже не смутила «жесткая» московская погода, ветра которой «стягивают лица в улыбку Джаконды».

Знает ли муж Бородиной Курбан Омаров, какие способы использует «добытчик» в семье, но на «посиделках» он так и не был замечен.