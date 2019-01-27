«Убьет здоровье как Пугачева!»: Королева может изводить себя диетами и пластикой ради молодого Тарзана

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Фотографии молодости Натальи и современные снимки разительно отличаются. Видно, что она перенесла несколько коррекций лица, считают пользователи, а потому ей стоит поберечь свое здоровье и не гнаться за «искусственной» красотой ради моложавого супруга.

В социальных сетях был опубликован снимок Натальи Королевой, на котором она запечатлена еще в 1990-х годах. На нем она изображена со своей подругой Анжеликой Варум и беспечно улыбается. Тогда она обладала естественной красотой и была очень эффектна. При этом многие заподозрили ее в проведении пластических операций. Первое, что бросается в глаза – это, естественно, подтяжка кожи лица и, как следствие, небольшое изменение его формы, а также увеличение верхней губы, так как она стала явно полнее, чем была. Также можно отметить и небольшое изменение формы носа. Сама Наталья не говорила о ринопластике в своей биографии, но, возможно, такая операция имела место быть.

Продолжение... «Все совсем плохо»: Пугачева может скрывать лечение в австрийском центре здоровья в Подмосковье Ирина Хакамада и Алла Борисовна опубликовали видео с похожей природой и ландшафтом, только Примадонна завуалировала свое местонахождение, в отличие от Ирины. Также сама Наталья не раз признавалась, что делала пластику собственных ягодиц. По ее мнению, грудь у нее и так «хороша», а потому стоит подумать о «пятой точке», тем более, что об этом мечтал ее супруг. После этого некоторые фанаты считают, что Королева вполне может изводить себя диетами и пластикой ради молодого Тарзана, ведь быть старше своего мужа порой огромный стресс для женщины, ведь она хочет быть для него самой лучшей. Из-за этого некоторые пользователи боятся, что их любимица «убьет свое здоровье, как Пугачева», ведь многие подозревают Примадонну в том, что она слишком печется о сохранении Максима Галкина в своей семье, а потому быстро худеет, ходит к косметологу за «уколами красоты» и так далее.

Таким образом, множество поклонников переживают за любимицу и об её необдуманных поступках и заботятся, прежде всего, о ее здоровье. Как бы то ни было, сама Королева чувствует себя вполне счастливой и не желает пока ничего менять в своей жизни.