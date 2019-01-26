Между Ольгой Бузовой и Аланой Мамаевой нашли общее и различное

Вчера, 23:28

Общее между двумя женщинами, конечно, то, что и Бузова, и Мамаева вышли замуж за футболистов.

Брак Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова, который казался довольно продолжительное время крепким, а их семья – практически идеальной, перестал существовать в 2016 году. А ведь ради Бузовой Дмитрий оставил семью, где у него подрастала дочь. О причинах развода гадали тогда многие и в итоге пришли к двум версиям. Согласно первой, Тарасов хотел, чтобы Бузова родила для него детей, а она была занята карьерой и заводить детей не желала. По второй версии, развод произошел из-за измен Тарасова, в основном, во время частых командировок.

Алана Мамаева вначале горячо защищала своего мужа-футболиста Павла, который находится в СИЗО после инцидента в московском кафе 8 октября. Алана ходила для этого на теле- и радиоэфиры, организовывала кампанию в его защиту в соцсетях, выпускала толстовки, чтобы поддержать мужа.

И вдруг она призналась, что Павел Мамаев изменял ей с некоей девушкой из Литвы, которая живет, то в Москве, то в Вильнюсе. Алана продемонстрировала скриншот страницы любовницы мужа, которая называла себя в соцсети Alesandra. Также она сказала, что знает место работы этой Александры – некий ночной клуб в Австрии.

Алана призналась, что это не первая измена мужа, и собиралась было подавать на развод с ним.

Вот в этом и заключается разница между ситуациями с Бузовой и Мамаевой. Ольга Бузова была финансово самостоятельна, поэтому пошла на развод с Тарасовым, причем, приняла решение быстро, без длительных колебаний. Хотя, конечно, ей было больно от измен мужа, вполне возможно, что она продолжала его любить. Но она пошла на разрыв отношений, так как сама решала, что делать с мужем, который изменяет – прощать или нет. За мужа она не цеплялась.

У Мамаевой нет собственных денег и нет способа их заработать, поэтому за мужа она держится, слова о том, что она разведется с ним, остались лишь словами. Поэтому, не имея финансового подкрепления, Алана Мамаева не может самостоятельно решать проблемы с мужем, сохраняя достоинство. Она, вероятно, просто вынуждена за него держаться.