«Все совсем плохо»: Пугачева может скрывать лечение в австрийском центре здоровья в Подмосковье

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Ирина Хакамада и Алла Борисовна опубликовали видео с похожей природой и ландшафтом, только Примадонна завуалировала свое местонахождение, в отличие от Ирины.

Алла Борисовна Пугачева в этом году отметит 70-летие со дня рождения. Примадонна редко появляется перед объективами камер, но каждый выход в люди заканчивается обсуждением состояния Аллы Борисовны и ее нарядов. Пристальные «эксперты», сидя на диване, пытаются язвить в сторону Примадонны, но благодаря многолетнему опыту и закалке Пугачева вообще не берет во внимание мнение со стороны. Однако, слухи о тайном лечении Примадонны кажется, обрели возможное подтверждение. Алла Борисовна опубликовала видео в соцсети Instagram, в котором продемонстрировала снегопад в Москве и области, который так все обсуждают. Но геолокацию Алла Борисовна не указала, что в принципе не существенно. Эпичным стал фон видео с песней Пугачевой, со словами: «Опять метель», который по достоинству оценили ее поклонники.

Однако все бы ничего, только в Instagram появилось похожий ролик, как у Примадонны. Его опубликовала российская журналистка Ирина Хакамада. Она продемонстрировала ролик, где запечатлела почти похожий ландшафт, как в ролике Аллы Борисовны. Только геолокацию журналистка отметила.

Это было в Подмосковье в Verba Mayr. Если коротко, это австрийский центр здоровья, который специализируется на оказании услуг детокс, антистресс, и предоставляет широкий спектр методов диагностики здоровья. Основами Verba Mayr считается европейская медицина, косметология для здоровья и красоты, основанные на принципах ЗОЖ и правильного питания. Именно там Ирина Хакамада и провела хороший уик-энд. Также засветились в этом учреждении такие звезды, как Юлия Пересильд, Анна Банщикова, Эвелина Бледанс и даже Паулина Андреева.

Возможно, Пугачева может скрывать лечение в австрийском центре здоровья в Подмосковье и может даже не сообщать, что на самом деле все совсем плохо со здоровьем. Причинами молчания звезды может быть нежелание вновь получить волну негатива со стороны поклонников и хейтеров.

Даже неправильно уложенный локон на голове Примадонны способен многих заинтересовать, что уже говорить о реальном здоровье артистки. Возможно, Алла Борисовна на самом деле решилась посетить центр, но не для лечения, а в качестве альтернативы косметологам и спа-центрам. Как не крути, Алла Борисовна женщина знаменитая и нуждается в постоянном и систематическом поддержании формы королевы. В любом случае слухи о диабете, варикозном расширении вен и давлении Пугачевой могут быть уткой, хотя если это так, то не стоит забывать – Алла Борисовна тоже человек.

Более того, женщина, блистающая на сцене, Примадонна может стараться не терять красоту, даже находясь дома с детьми Лизой и Гарри. Таким образом, может быть, Ирина Хакамада рассекретила тайну Пугачевой, опубликовав ролик с природой Подмосковья. Если это так, то возможно Пугачева может скрывать лечение в австрийском центре здоровья в Подмосковье, на которое могла решиться перед возвращением на сцену к своему 70-летнему юбилею.