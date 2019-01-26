Сегодня, 22:13

Кредиты и долги это «отмазка» от журналистов, которые едва не раскопали истинную причину полета Батрухи к американцам.

Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов рассказал в соцсети, что должен отложить рабочую поездку и гастроли в США из-за финансовой несостоятельности. Однако в то, что один из самых завидных женихов РФ реально беден и еще в кредитах поверить не то что не реально, это смешно. Батруха, как его ласково зовет друг и кум Харламов, нереально привлекательный и популярный мужчина зарабатывает, вероятно, хорошие деньги. Складывается впечатление, что Батрутдинов купил не просто смартфон, а нафаршированный гаджет с телепорталом, который стоит миллиарды долларов. Однако, даже не удосужился продемонстрировать марку или фото новинки, которая закрыла ему границу.

Появилось предположение, что Батрутдинову не разрешили покинуть РФ из-за его ночных гулянок с резидентами Comedy Club, которое могло завершиться и дракой и попойкой, а может чем еще похлеще.

Так сказать от такой компании можно ждать чего угодно. Даже в Сети появились соответствующие комментарии. Однако, Тимур Батрутдинов может скрывать штамп в загранпаспорте и семью в США, к которым отказался ехать в последний момент. Много рассказов было о возлюбленных Тимура с которыми у него не вышло построить отношения, однако мало кто отслеживал судьбу его избранниц спустя время. Все возможно, все бывает, так сказать, может и правда у Тимура есть дама сердца и может дети в США. Почему там? Все очень просто - это страна где Батрутдинов популярен, но не каждый его знает как в России. Возможно, «жене» Тимура помогли друзья со стороны Харламова, который жил и работал не один год в США. Вместе резиденты Comedy Club могут замалчивать эту тайну и в принципе в курсе событий и может даже дружить с неизвестной широкому кругу лиц избранницей Батрухи. Прикрываясь отношениями с Бузовой, как никак это интересно всем, Тимур Батрутдинов может скрывать штамп в загранпаспорте и семью в США.

Ольга может и не подозревает, что может не надеяться на ответную любовь от застенчивого Тимура, который не просто тянет момент истины, а просто его не хочет из-за ненадобности. Таким образом, резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов может скрывать штамп в загранпаспорте и семью в США. Может это и есть та причина, из-за которой Тимур не идет на сближение с одинокой, но очень богатой, популярной и красивой Ольгой Бузовой.