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Крестным для дочери Апиной стал именно Моисеев, которого с дня на день пытаются вывести на чистую воду «эксперты», которым кажется, что у Бориса рак.

Дружба Нелли Кобзон и Бориса Моисеева началась, когда Иосиф Давыдович почувствовал в лице артиста сродненную душу и решился наладить контакт. Многие считали Моисеева сыном Кобзона, но после смерти мэтра заговорили о связи Нелли и Бориса. Именно любовь между одинокими людьми начали замечать таблоиды и утверждать, что родилась новая пара. Однако Нелли и Борис все реже стали появляться вместе. Были подозрения, что они вместе могут не только создать семью, но и родить наследника, которого так хотел, но не успел родить Моисеев в молодости. Однако, Алена Апина могла остановить дружбу Нелли Кобзон и Бориса Моисеева. Не секрет, что у Моисеева нет детей и многомиллионное наследство может пойти государству, если не будет завещания или дарственной бумаги от Бориса. А вот крестная дочка у артиста есть и это дочь известной певицы Алены Апиной.

Ради наследства певица могла решиться сделать кума одиноким. Возможно, наблюдая за беседами и отношениями между вдовой Кобзона и Моисеевым, Апина могла прокомментировать ситуацию и не дать «родственнику» возможности продолжить дружбу. Нелли всегда позитивна, приветлива и дружна, она как никто понимает Моисеева и возможно была готова в трудный момент подставить плечо. Возможно именно от такой «спутницы» Апина могла уберечь своего кума, которому все время приписывают рак кожи, хотя артист при этом комментарии не дает. Также в Сети появился комментарий в адрес Апиной.

Таким образом, есть подозрение, что Алена Апина могла остановить дружбу Нелли Кобзон и Бориса Моисеева ради наследства, но все же комментировать ситуацию знаменитости пока не спешат.