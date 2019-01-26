«Радостная дура»: Собчак чуть не «развели» на тему о «боксе» Виторгана с Богомоловым под видом беседы об Украине

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Ксения наивно полагала, что журналистам интересно её авторитетное мнение насчёт ситуации в Украине, но в итоге едва не угодила в заранее уготованную ловушку имени «Виторгана-Богомолова».

Несколько дней назад общественность взбудоражила новость о драке Максима Виторгана и Константина Богомолова. Последнего ещё с осени подозревают в разрушении семьи известного актёра и попытке увести у него супругу Ксению Собчак. Несмотря на то, что Виторган до последнего опровергал, что его брак трещит по швам, в конце концов, супруг телезвезды не справился с эмоциями и расправился с оппонентом «по-мужски». Как итог, Богомолов получил сломанный в двух местах нос, а Виторган заявил, что «закрыл гештальт».

Между тем, данная тема до сих пор будоражит общественность. Собчак и вовсе посетовала на то, что тема драки Виторгана с её предполагаемым любовником незаслуженно раскручена в СМИ. Ксения наотрез отказывается комментировать перипетии своей личной жизни и, наконец, поставить точку в этой истории, объяснив всем, с кем из мужчин она видит своё будущее. Возможно, сама Собчак пока не уверена в своём выборе, однако это не останавливает её дотошных коллег на пути к получению эксклюзивного развёрнутого комментария. Так, сегодня Ксению чуть не «развели» на тему о «боксе» Виторгана с Богомоловым.

Как уточнила телезвезда в своём Telegram-канале, один из федеральных каналов пригласил её в студию под видом беседы об Украине. Собчак наивно полагала, что журналистов интересует её авторитетное мнение о событиях в соседней стране накануне выборов, однако выяснилось, что всё это было грамотно спланированной «ловушкой», дабы вывести Ксению на неудобную тему. К чести Собчак, она вовремя поняла, что за «подставу» ей заготовили коллеги и сразу же покинула павильон. Причём расстроило её в большей степени, по её же словам, не то, что её хотели обмануть, а то с каким дилетантством ей пришлось столкнуться. «И даже возмутительно не то ,что хотели **** [обмануть],а что профнепригодны. Надо ж человека вначале «в кадр» завести,а потом ****[обманывать]. А так будьте готовы что он развернется и уйдет», - написала Собчак, при этом себя до момента разоблачения аферы она окрестила не иначе, как «радостная дура».