Сегодня, 20:01

Трогательное видео в Instagram артиста может подтверждать его опасения, которые могут вскоре стать реальностью.

Леонид Ярмольник отметил свой очередной день рождения 22 января. Этот день стал уже 65 днем рождения в жизни артиста, который он не особо любит. Именно так Ярмольник и охарактеризовал дату, которую многие любят и ждут. Актер и КВН-щик записал даже видеообращение к своим друзьям, которое опубликовал в соцсети Instagram. По словам Ярмольника он понимает, как о его именинах все помнят благодаря функции напоминания событий. Однако, вместе с тем, чтобы гаджет напомнил, стоит все же записать событие, об этом Леонид Исаакович не упомянул. По его убеждению, братва поздравила старика Ярмольника из уважения.

Актер и КВН-щик Леонид Ярмольник может бояться остаться на старости в забвении, как Евгений Осин. Новость о запоях певца не раз становилась шоком для общественности, но все же Ярмольнику некоторые «очевидцы» также сулили пристрастие к алкоголю. Однако несмотря на слухи и наговоры, Леонид Исаакович продолжает радовать всех своими шутками и историями из жизни. Быть счастливым очень легко, всегда подчеркивал Ярмольник, намекая на свой опыт и судьбы людей. В Сети также подметили, Ярмольник может что-то скрывать за улыбкой и блеском в глазах.

«Такое ощущение, что старик Ярмольник боится старости, но все же хотелось бы этого не подмечать, Леонид вы очень крутой и интересный, зачем вам стареть, не думайте об этом!», «Ярмольник классный!)) С Днюхой! Будьте счастливы! Люблю ваши роли в фильмах!», «Дорогой Леонид! Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения! Желаю Вам Божьих благословений! Благодарю за фильмы с Вашим участием!», - написали в соцсети подписчики актера.

Таким образом, Леонид Ярмольник реже появляется на экранах и перестал делать громкие проекты, но все же он не пьет не высыхая, как любят утрировать и додумывать хейтеры.