«Со мной творилось неладное»: Пугачёва вместе с Мариной Влади предчувствовала смерть Высоцкого

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В 17-летнем возрасте Алла Борисовна закрутила роман с Владимиром Семёновичем, длящийся недолго, но успевший создать крепкую духовную связь, которую они чувствовали между собой до последних дней, говорят в окружении Примадонны.

Алла Борисовна Пугачёва на пике своей карьеры пользовалась невероятной популярностью среди мужчин. Многие удивлялись, чем их «цепляла» Примадонна, ведь ни естественной красоты, ни форм и фигуры природа певице не дала. Вместе с тем люди, близко знающие Пугачёву, отмечают, что сильный пол Алла Борисовна покоряла тем же, чем и миллионы своих поклонников – непревзойдённой харизмой и сильнейшей энергетикой. Даже на закате своей карьеры Примадонна меняла мужчин как перчатки и конце концов «женила на себе» завидного холостяка Максима Галкина, младшего её на 27 лет. В то же время знающие люди говорят, что талант охмурять мужчин у Пугачёвой был ещё с юности. Одной из жертвой этого самого умения произвести впечатление в своё время стал Владимир Высоцкий. Мало кто знает, но ранее активно ходили слухи о том, что известный бард был первой настоящей любовью Примадонны. Несмотря на непродолжительные отношения Пугачёва чувствовала необъяснимую духовную связь с Высоцким до самой его смерти.

Познакомились они, когда Алле Борисовне было всего 17 лет. В 1966 году Пугачёва, будучи невестой космонавта Германа Соловьёва, посетила ресторан Театра на Таганке, где с друзьями отдыхал 28-летний Владимир Высоцкий. Будущей Примадонне хватило нескольких минут, чтобы расположить к себе тогда уже звезду советской эстрады, а самой забыть о женихе-лётчике. Поговаривали, что у Пугачёвой с Соловьёвым намечалась свадьба, но встреча с Высоцким всё изменила. С тех пор энергичную рыжую девочку часто видели в компании Владимира Семёновича. Действительно никто из их окружения не сомневался, что у Аллы Борисовны роман с женатым бардом. Именно он в своё время добился, чтобы Пугачёва «засветилась» на большой сцене, хоть и в массовке в спектакле «Пугачёв». Дебют новой фаворитки Высоцкий отмечал ярче, чем свой день рождения.

Несмотря на то, что бард был невероятно увлечён юной певицей, их роман якобы пролился недолго. Любвеобильный Высоцкий, будучи женатым на Людмиле Абрамовой, а также встречаясь с Пугачёвой, имел отношения с Татьяной Иваненко. Делить любимого мужчину с двумя соперницами Алла Борисовна не захотела и рассталась с артистом. Несмотря на то, что общались в будущем они не так часто, многие отмечали, что между Пугачёвой и Высоцким была крепкая духовная связь, которая наблюдалась до самой смерти Владимира Семёновича.

В частности, однажды Примадонна призналась, что предчувствовала смерть Высоцкого. Вполне возможно, Алла Борисовна могла предотвратить смерть артиста в 1980 году, но не придала серьёзного значения своим внутренним ощущениям. Так, вспоминая о дне смерти Высоцкого, Пугачёва рассказывала журналистам, что проснулась около 4 часов утра с сильным чувством тревожности и непреодолимым желанием немедленно связаться с артистом. «Было 4 часа утра, а я очень хотела ему позвонить, со мной творилось неладное, я говорила: «Я должна сейчас позвонить!» Меня все отговаривали-отговаривали, отговаривали. Утром, когда я проснулась, хотела позвонить, мне сказали: «Поздно, его уже нет», - призналась однажды Примадонна.

Выяснилось, что подобное происходило и с тогдашней женой Высоцкого Мариной Влади. В последнее время отношения у них не ладились, а потому подозрительным ей показалось то, что она испытала в ночь на 25 июля. «В четыре часа утра я просыпаюсь в поту, зажигаю свет, сажусь на кровати. На подушке — красный след, я раздавила огромного комара. Я не отрываясь смотрю на подушку — меня словно заколдовало это яркое пятно. Проходит довольно много времени, и когда звонит телефон, я знаю, что услышу не твой голос. «Володя умер». Вот и всё, два коротких слова, сказанных незнакомым голосом», - вспоминала вдова барда.

Поразительное сходство чувств, которые испытали Пугачёва и Влади, может говорить о том, что именно эти две женщины были по-настоящему любимы Высоцким. Возможно лишь их Владимир Семёнович считал родственными душами, которые сильно влияли на его судьбу.