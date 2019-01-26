«Оля чувствует себя мужиком»: Бузова уничтожит карьеру обедневшего Батрутдинова

Сегодня, 17:58

Неудовлетворительные доходы юмориста стали причиной, по которой певица боится афишировать отношения с ним.

О романтических чувствах, которые витают между звёздами уже длительное время, поклонникам стало известно почти сразу. Несмотря на наигранность «экранной» любви, парочку часто ловили на романтических свиданиях. Добродушный Тимур Батрутдинов с удовольствием намекает в Сети на увлечённость Ольгой, и не похоже, что его интересует её богатство.

Продолжение... «Уже б детишки пошли»: Батрутдинов намекнул Бузовой, что готов стать её мужем Резидент Comedy Club до последнего оттягивал поздравление певицы с Днём рождения. «Бесплодие своими руками»: Ольга Бузова могла отказаться от семьи ради популярности В это же время Бузова, напротив, подключает холодный расчёт и категорически не приемлет отношения с обедневшим комиком. О том, что Тимур испытывает финансовые трудности, он сам намекнул фанатам в сообщении об отказе американского консульства в выдаче ему «гастрольной» визы. Фанаты уверены, что Батрутдинов обеднел, что и стало причиной отказа.

Подтверждением может послужить тот факт, что актёр долго собирал на покупку нового телефона взамен поломанного старого, а также его 5-летние шапка и шарф, которые были подарены Тимуру ещё во время его участия в «Ледниковом периоде» в 2014 году. Он признался, что связанный вручную комплект очень его выручает уже который год, будто намекая, что купить новые шапку и шарф приличного качества за немалую цену он себе не может.

Другие же поклонники, которые некогда тоже получили визовый отказ, сетуют на семейный статус Тимура Батрутдинова, который всё ещё не женат и даже не состоит в отношениях. По крайней мере, открытых. Ведь именно холостякам довольно часто отказывают во въезде в США. Фанаты сразу стали советовать Батрутдинову быть настойчивее и завязать с Ольгой Бузовой серьёзный роман. Так он не только изменит жизнь к лучшему, но и сможет поехать на заграничные гастроли, которые приносят артистам приличный доход.

Но сама Ольга Бузова, которая из-за своего многомиллионного дохода и занятости иногда чувствует себя «мужиком», точно не станет портить репутацию отношениями с обедневшим резидентом Comedy Club. О меркантильности и двуличности певицы стало известно после её шикарного отпуска в Куршевеле, где она ежедневно плакала от счастья. Называя друг друга «лапами-любимками», домой девушки летели разными классами: Ольга – бизнес, сестра и подруги – эконом. Анна и подруги певицы позднее даже отписались от неё в Instagram. Поэтому российская звезда запросто уничтожит карьеру простого юмориста.