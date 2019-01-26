«Ну ты скоро?»: Полуголая Катя Жужа вынудила Соколовского бросить Дакоту после семейного отпуска в Греции

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Аккурат под конец отдыха Влада с Ритой за границей экс-ведущая «Дом-2» опубликовала в своём Instagram жаркое видео с провокационной подписью, после чего Соколовский мгновенно прилетел в Москву.

В конце прошлого лета Влад Соколовский и Рита Дакота шокировали поклонников заявлением о разводе. Звёздная пара не спешила объяснять своё решение, но позже стало известно, что брак распался по инициативе Маргариты. Она узнала о многочисленных изменах Соколовского и просто не смогла простить мужу предательства. Не помог спасти брак и общий ребёнок, который появился на свет менее года до этого. При этом личности любовниц Влада не раскрывались, хотя Дакота всё же заявила, что многие из них ранее были её подругами, и даже поделилась с подписчиками в Instagram подозрениями по поводу певицы Мари Краймбрери.

Как оказалось, супруги при разводе заключили соглашение о неразглашении, что мешает им поделиться подробностями скандальной истории. Но вот неожиданно на помощь пришла Айза Анохина. Блогер и певица недавно случайно повстречалась с Владом Соколовским на Бали, где демонстративно высказала изменнику Риты Дакоты своё презрение. Впрочем, на этом Айза не остановилась. Наплыв негативных эмоций заставил её выдать сенсационные подробности любовных похождений Соколовского. В частности, Анохина отметила, что Влад изменял Дакоте ещё, когда она была беременна их дочерью Мией в 2017 году.









Любовницей же Соколовского, как утверждает Айза, была экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужа. Якобы Влад, бросив супругу, приезжал к ней ночью, когда телезвезда отдыхала в загородном отеле. Об этом ей поведали знакомые, которые тогда также остановились в данном заведении и стали свидетелями тайного визита Соколовского. Айза отметила, что не стала сразу говорить Дакоте об изменах мужа, поскольку не хотела тревожить беременную подругу. Сама экс-ведущая «Дом-2» решительно опровергла роман с Соколовским, заявив, что на порочащее её высказывание Анохину якобы надоумила её подруга Ксения Бородина, с которой у Айзы давний конфликт.

Стоит отметить, что Анохина не уточнила, где именно, когда Влада видели с Жужей, а также кто ей сказал об их интрижке. В то же время при изучении Instagram-аккаунта светской львицы можно обнаружить, что летом 2017 года в загородном отеле Катя «светилась» лишь раз – в конце июля. Это был клуб «Лаччи» в деревне Лужки в черте Москвы, где экс-ведущая «Дома-2» любит отдыхать с друзьями. 28 июля она была здесь с компанией, а уже на следующий день публиковала фото с геометкой отсюда уже в одиночестве. При этом подозрения вызывает пост от 29 числа, где размещён короткий ролик с «жаркой» красоткой, облачённой лишь в полупрозрачное бельё. «Ну ты скоро?», - подписала пост Жужа, вероятно, адресованный Владу Соколовскому.

Не исключено, что Катя торопила именно его, поскольку в этот момент подходил к концу его отдых с Ритой в Греции. Полуголая Жужа вынудила Соколовского бросить Дакоту после семейного отпуска, поскольку уже на следующий день в Instagram Влада можно было увидеть московские локации. Возможно, певец не смог сдержаться после сексуальных намёков любовницы и «на всех парах» летел к ней из Греции. При этом нетерпеливость Жужи могла быть вызвана не только желанием поскорей увидеть мужа Дакоты, но и тем, что на начало августа у неё была запланирована поездка в Дубай.