2,5 мамы - это норма: Петросян-африканец напугал зрителей необычной семьёй

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«Интернациональный» Петросян побывал на шоу Андрея Малахова.

На Первом канале сегодня вышел очередной выпуск шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!». Программа посвящена 20-летию шоу «Смехопанорама», ведущем которого уже много лет является народный артист Евгений Петросян. На программе вспомнили и обсудили много интересных фактов из личной жизни юмориста. Так, шокирующим известием стало существование Петросяна-африканца в Камеруне. На программу пришёл Мартиал Лонгла — один из бывших участников «Кривого зеркала».

В одном из выпусков шоу Мартиал изображал Евгения Петросяна выходцем из Африки. На шоу бывший участник «Кривого зеркала» напугал зрителей рассказом о необычной семье. На вопрос Андрея Малахова о родственниках африканца, Лонгла сообщил, что имеет 2,5 мамы и 22 братьев и, оказывается, это норма для жителей Камеруна. Петросян-африканец также записал видео-обращение Евгению, где показал свой дом и супругу. Стоит отметить, девушка Мартиала сейчас беременна и пара планирует назвать малыша в честь Евгения Петросяна, если родится мальчик или Еленой в честь Степаненко, если будет девочка.