«Ему уже ничего не поможет»: Виторган из-за развода с Собчак борется с депрессией

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Актёр из последних сил пытается удержаться на плаву, или просто издевается над своими подписчиками.

Максим Виторган вновь заставляет поклонников строить догадки о том, что происходит в его семье и насколько близок развод с Ксенией Собчак. Напомним, что Виторган уже применил силу к любовнику своей жены Константину Богомолову. Тогда некоторые фанаты писали, что актёр поступил неправильно, ведь Ксения Собчак могла сыграть любовь с Богомоловым, чтобы выбить для Максима хорошую роль у перспективного режиссёра.

Продолжение... «Последнее фото Смолова с зубами»: Собчак нарочно злит Виторгана публичными унижениями Ксения Собчак не поддалась критике из-за недавнего незапланированного спарринга Максима Виторгана и Константина Богомолова. Несмотря на то, правдивы эти догадки или нет, очевидно, что и сам актёр недоволен своим поступком. После происшествия он пытался отшутиться на эту тему, но попытки обернулись ему во вред. Чтобы оградить себя от ужесточившихся нападок, Максим Виторган даже закрыл комментарии на своей странице. На следующий день он не пришёл на репетицию своего горячо любимого детища «В городе Лжедмитрове», сославшись на болезнь. Но пообещал прийти в следующий раз.

Но на новом фото муж Собчак похож на больного в последнюю очередь. Скорее всего, у мужчины похмелье, или он находится в отчаянном состоянии. В последние дни, когда об изменах Ксении Собчак сообщали особенно активно, поклонники уже стали подозревать, что мягкотелый актёр изо всех сил борется с депрессией. Возможно, он дошёл до стадии затворничества и ищет предлоги не выходить из дома. Фанаты боятся, что развод с женой, которая хотя и отзывалась о Виторгане, как не о самом надёжном мужчине, но всё же была для него поддержкой, может подкосить актёра, и ему в будущем уже ничего не поможет.