«Ему уже ничего не поможет»: Виторган из-за развода с Собчак борется с депрессией

View this post on Instagram

Мои артисты дали мне возможность поболеть денёк дома и репетируют сегодня самостоятельно. Высокий уровень самосознания #вгороделжедмитрове 😜😜😜 Но завтра злой К.Барабас вернётся 👹 и будем писать «гороскопы-некрологи», как говаривал мэр одного потерянного во времени и пространстве города @lzhedmitrov ☢️🎭 #несчастныйслучай #репетициялюбовьмоя #кортнев #белоголовцев #максимвиторган