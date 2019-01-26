Коклюшкин опозорил Волочкову на шоу Малахова

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Анастасия Волочкова стала посмешищем в новом выпуске программы «Привет, Андрей!».

Сегодня на экраны вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей!», посвящённый народному артисту РСФСР Евгению Петросяну. В качестве гостей на программу пригласили: Анастасию Волочкову, Виктора Коклюшкина, Геннадия Ветрова и Андрея Урганта. Сюжет посвятили юбилею программы «Смехопанорама»: вспомнили главных героев шоу, показали яркие моменты и шутили над гостями. Однако, главным «посмешищем» шоу стала Анастасия Волочкова. В течение всей программы Андрея Малахова Виктор Коклюшкин язвительно отзывался о балерине.

Изначально писатель-сатирик отметил, как Волочкова ушла из Большого театра, который рухнул без такой «примы». Затем и вовсе последовала открытая насмешка со стороны Коклюшкина на рассказ балерины о самоиронии. По словам Волочковой, очень важно иметь хорошее чувство юмора, а главное уметь смеяться над собой и воспринимать критику с позитивом. Отметим, шоу не обошлось и без упоминания о коронном шпагате Волочковой: когда речь зашла о занятиях спортом Евгения Петросяна, Настя тут же предложила всех усадить на знаменитый шпагат.

Под горячую руку сатиры Коклюшкина попала не только Волочкова. Сатирик опозорил Дмитрия Иванова, сравнив поступок бывшего комика с недостойным поведением настоящего мужчины.