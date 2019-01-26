Научила на свою голову: Галкин «срисовал» пародии на Пугачёву у бежавшей за границу артистки

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Галина Базаркина была одной из первых, кто изобразил Пугачёву «один в один».

В студии «Прямого эфира» чествовали Евгения Петросяна и его детище – «Смехопанораму», которой он отдал 25 лет своей жизни. Юморист много и охотно рассказывал о молодых артистах, которым он дал путёвку в жизнь. Поведав о первых шагах Галкина на эстраде, он вспомнил о Галине Базаркиной, которая прославилась пародиями на Аллу Пугачёву. На экране перед присутствующими появилась женщина, которая голосом, жестами и нарядом полностью соответствовавшая образу Примадонны периода 80-х годов, когда та «гремела» с песнями Игоря Николаева. Пародистка, появившись в студии сообщила, что уже много лет живёт в Германии.

На вопрос Андрея Малахова, почему она бросила всё и уехала за границу, Галина ответила, что не знает, что было бы, останься она в России. Заговорившие наперебой участники шоу не дали закончить мысль Базаркиной, а у зрителей сложилось мнение, что она была вынуждена бежать из страны. Оставив вопрос открытым, артистка призналась, что именно она научила «на свою голову» Галкина пародиям на Пугачёву, который до мелочей «срисовал» основные детали. Это косвенно подтвердил и Евгений Ваганович, заявив, что юмористы в его шоу нередко передают друг другу свой опыт. После этого, Базаркина продемонстрировала, что не разучилась изображать Примадонну, спев «её» голосом песню «На тот большак».