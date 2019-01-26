«Не сестра, а персональный фотограф»: Ольга Бузова могла оскорбить сестру Анну отношением «как к прислуге»

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Сегодня утром младшая сестра звезды «Дома-2» отписалась от родственницы в Instagram вслед за подругами Бузовой, с которыми та отдыхала в Куршевеле.

Ольга Бузова сегодня является одной из самых узнаваемых звёзд отечественного шоу-бизнеса. Ведущая «Дома-2» со своей многомиллионной армией поклонников практически нарасхват у рекламодателей. У Бузовой очень плотный график, а потому многие фанаты обрадовались за телезвезду, когда она отправилась отдыхать на Мальдивы, а затем в Куршевель. В то же время, как оказалось, отпуск также у Ольги не был спокойным, поскольку основную деятельность и продвижение себя знаменитость ведёт через социальные сети. С начала отдыха в блоге Бузовой в Instagram появилось порядка сотни новых публикаций в разных локациях и разных образах. При этом звезда «Дома-2» снимала за сутки десятки сторис, что ещё больше насыщало её аккаунт. И хотя многим может показаться, что съёмки для Instagram и их размещение для Бузовой являются развлечением, на самом деле это не так.

Близкие друзья Ольги давно говорят, что знаменитость с огромной ответственностью подходит к ведению собственного аккаунта и очень щепетильно подбирает публикации для блога. Это не удивительно, учитывая, что значительная часть доходов Бузовой идёт от рекламы в Instagram. Аккаунт с 14 миллионами подписчиков приносит Ольге огромные деньги, а любое «проседание» контента чревато потерей прибыли. К примеру, год назад стало известно, что лишь за шесть месяцев на рекламе Бузова заработала 48 миллионов рублей. В то же время близким телезвезды её отношение к собственной раскрутке не всегда по душе. Так, сегодня стало известно, что от Бузовой в Instagram отписалась её собственная сестра Анна и несколько подруг, с которыми она отдыхала в Куршевеле. В Россию родственница Ольги летела тем же рейсом, что и она, но не бизнес-классом, а в экономе.

Фанаты давно заметили, что на Мальдивах и в Куршевеле Бузова активно эксплуатировала сестру. Лишь за последнюю неделю в её блоге появилось порядка 50 новых публикаций, по 7 постов за день. Каждый из них, учитывая щепетильность Ольги, тщательно отбирался и редактировался. Вполне вероятно, что Анне приходилось делать тысячи снимков и дублей своей звёздной сестры для её блога, замерзая от холода во французских Альпах. Возможно, Бузова привыкла, что рядом с ней постоянно находится человек, который в любой момент готов сделать эффектное фото или видео для её страницы в Instagram. Привыкнув к такой «обслуге», не исключено, что Ольга так же вела себя с родственницей.

Бузова могла оскорбить сестру Анну отношением «как к прислуге», забыв о том, что она не получает зарплату и не есть её персональный фотограф. В то же время возможен вариант, что именно Ольга оплатила сестре поездку на Мальдивы и в Куршевель, а когда та возмутилась, что должна работать на неё, то напомнила Анне, за чей счёт она отдыхает. Это объясняет, почему Бузова-младшая отправилась в Москву эконом-классом. Позже девушка призналась поклонникам, что летела с обычными людьми потому, что не может позволить себе билет в первом классе. Поклонники всё больше склоняются к этой версии, считая, что Анна просто не выдержала высокомерного отношения Бузовой.