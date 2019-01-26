«Могу подвезти»: Максим Галкин предложил поклоннику легкодоступную женщину

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Один из фанатов в Instagram супруга Аллы Пугачёвой решил использовать ненормативную лексику, на что получил остроумный ответ.

Максим Галкин за годы своей творческой деятельности успел обзавестись огромной армией поклонников. Фанаты ценят в шоумене не только его талант, но и искренность, простоту. Супруг Аллы Пугачёвой легко может общаться с малознакомыми людьми на самые различные темы, не пытаясь показать, что он лучше других. Нередко при этом Галкин общается и со своими поклонниками, в том числе в сети. На Instagram артиста подписаны 4,7 миллиона пользователей, которые нередко интересуются у Максима подробностями его личной жизни. В зависимости от настроения муж Примадонны может проигнорировать провокационные комментарии или же вполне свободно устроить целую дискуссию с фолловерами.

Подобный случай произошёл сегодня утром. Лишь только проснувшись, Галкин в домашнем халате записал видео из своего загородного замка и опубликовал его в собственном блоге. В ролике артист с помятым лицом посетовал на погоду. «Я вам просто хочу показать, какая погода на улице. Посмотрите что творится!... Короче, метель», - прокомментировал происходящее Максим и показал через окно задний двор особняка. «Я ещё не проснулся #опятьметель», - подписал ролик Галкин. Поклонники знаменитости тут же оживились, причём не все отнеслись к публикации с позитивом.









Один из фолловеров высказал недоумение откровением Галкина, с сарказмом подчеркнув, что такую отвратительную погоду трудно не заметить. При этом гость страницы Максима позволил себе высказаться в нецензурной форме. «А мы **** не знаем», - написал мужчина, выразив высшую форму своего негодования матерным словом, обычно употребляемым по отношению к девушкам с низкой социальной ответственностью. Галкин не растерялся и, воспользовавшись незнанием оппонента правил пунктуации, остроумно ответил грубияну, заявив, что может исправить ситуацию, помочь поклоннику и доставить ему легкодоступную женщину, раз уж у него своих знакомых нет. «Так я вам могу какую-нибудь подвезти», - предложил Максим. Фанаты оценили юмор Галкина и поддержали в комментариях. «Много знакомых?», «ой, вот это ответ!», Вот это чувство юмора! Шикарно просто!», «так этих грубиянов», - пишут в сети.