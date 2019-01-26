«Муси-пуси» – внеземной язык? Почему людям нравятся песни Кати Лель

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Катя Лель призналась, откуда она черпала вдохновение на новые песни.

На днях Катя Лель, известная исполнительница песни «Муси-пуси», шокировала публику своим заявлением. Сейчас многие сомневаются вообще в адекватном состоянии исполнительницы или критикуют тот способ получения «хайпа», который она выбрала.

Дело в том, что Катя Лель поделилась с фанатами некоторыми подробностями своей жизни, а именно она рассказала о своем похищении инопланетянами. В эфире «Нового радио» певица рассказала, что 28 лет назад на свой космический корабль её похитили гуманоиды и теперь она знает, как выглядят и как ведут себя внеземные существа.

«Когда я жила в своем родном городе Нальчике, в 16 лет, при маме, сестре и соседе в 21:00, когда мы пили кофе за столом, после лучей, которые мы увидели за окном, у меня исчезли зубы. Без боли, без крови, после того, как исчезли эти лучи», – заявила Лель.

Артистка, даже, призналась, что к началу карьеры её подтолкнули именно пришельцы, которые вдохновили её на новые песни и стихи. Может быть именно в этом причина того, что песни Кати Лель с их особой рифмой и смыслом так нравятся простым людям и её фанатам. Некоторые подписчики её страницы стали предполагать, что даже песня «Муси-пуси» может быть наполнена особым смыслом внеземного происхождения, и для людей она написана на другом языке, который услышала певица, будучи на космическом корабле.

Настолько шокирующего заявления от Кати никто не ожидал, но, например, для её фанатов не впервой слышать от звезды подобные заявления. О инопланетянах Катя заявляла уже в 2014 году, но не в такой «сумасшедшей» форме.

Сейчас певица готовится к грандиозному концерту в апреле этого года в «Крокус Сити Холл». Как подобное заявление скажется на продаже билетов на концерт, остаётся только гадать, но тем не менее, вопрос происхождение песен исполнительниц сейчас весьма обсуждаемый.