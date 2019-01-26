Послала матом: Дана Борисова отвела дочь на перевоспитание к Малахову

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Все прелести переходного возраста дочери Дана Борисова ощутила на себе.

На только-только излечившуюся от алкогольной зависимости телеведущую свалилась новая напасть. Вполне обычное явление – переходный возраст дочери, Борисова восприняла с волнением. Дана рассказала, что в последнее время Полина стала вести себя слишком «взросло». Она стала капризной, дерзкой и неуправляемой. 11-летняя девочка даже стала позволять себе ругаться матом. Через эту проблему проходят все родители, но к её решению каждый из них подходит по-разному. Дана не придумала ничего лучшего, как отвести дочь на эфир очередного шоу Андрея Малахова, посвящённого воспитанию детей. Поклонники обратили внимание, что телеведущая уже не в первый раз приходит с Полиной на различные передачи, где иногда кипят совсем не детские страсти.

Комментаторы с удивлением заметили Борисовой, что программы Малахова – не лучшее место для подростка, где она может получить настолько «достойный» пример для подражания, что сможет послать матом и одноклассников, и учителей, и саму Дану. Некоторые категорично советовали телеведущей прекратить порочную практику посещения эфиров, ведь вызывающее поведение девочки уже и так бросается в глаза окружающим. Борисовой порекомендовали брать пример с Ксении Бородиной, которая ограждает своих детей от телевидения, на котором сама же и работает.