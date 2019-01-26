Тимуру Батрудинову отказали в визе США из-за финансовой несостоятельности

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Тимур Батрудинов испытывает финансовые проблемы и это явилось причиной отказа в выдаче визы.

Тимур Батрудинов опубликовал в сети Instagram видео, где извиняется перед фанатами за то, что не смог приехать на концерт в Соединенные Штаты Америки, а также поздравляет подписчиков с прошедшими праздниками. Оправдываясь тем, что у него был сломан телефон, а другой возможности поздравить не было.

Пользователи сделали вывод, что у Батрудинова появились проблемы с деньгами. Во первых, Батрудинов пожаловался, что не мог купить себе телефон, а вторых причиной невыдачи визы очень часто бывает недостаточное количество финансов для поездки.

«Тимур ты в кредит телефон взял?», «Не страшно когда в кармане пусто, страшно, когда душа пустая, оставайтесь всегда простым, добрым и веселым человеком»,- поддерживают фанаты.

Хейтеры связывают падение в карьере Тимура в связи с кризисом среднего возраста. Былая популярность на Камеди пропала, на другие шоу даже в качестве гостя не приглашают. Тимур попытался наладить сольные выступления, но и здесь не получилось –не выдали визу из-за финансовой несостоятельности, отметили пользователи. На видео видно, что Тимур очень расстроен, хоть и пытается этого не показать.

В такие сложные моменты мужчины занимают себя работой, а тут еще и с работой проблема нарисовалась.

«Батрудинова сможет спасти только женщина и дать нужное вдохновение»,- мнение хейтеров. Пользователи предлагают Тимуру присмотреться повнимательнее к новоиспеченной певице Ольге Бузовой и считают, что не в его положении сейчас нос воротить.

«Оля сейчас очень популярна, не глупи. Спрячь свою гордость подальше и дела в гору пойдут»-, советуют подписчики.