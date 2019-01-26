«Критические дни Марии Кожевниковой»: Актриса-депутат вспоминает «адские дни» съёмок в «Универе»

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«Хотела, как Ходченкова, а получилось про месячные», написала актриса. С окончания последних съёмок «Аллочки Гришко» в ситкоме «Универ» прошло уже около 8 лет. Однако, сама актриса до сих пор вспоминает этот проект с болью в сердце, в то время, как журналисты также постоянно спрашивают о нём. Мария Кожевникова рассказала секреты и тайны «закулисья» всеми любимого телесериала.

«Многие видели в ней глупую блондинку с третьим размером груди, а она взяла и стала депутатом», отмечают в сети. Такая противоречивая, но интересная личность – Мария Кожевникова развеяла иллюзии многих зрителей спустя 8 лет. Девушка рассказала, что роль глупой Аллочки ей практически не нравилась, начиная от слова «пипец», а заканчивая различными коллегами на съёмках.

Оказалось, что актриса всегда хотела сыграть значимую, «великую» роль, к примеру Анну Каренину какую-нибудь, а получила героиню «глупую стерву». Кроме того, Мария принимала последствия роли-клейма, но понимала, что Светланой Ходченковой ей не быть.

«Я же ведь не Светлана Ходченкова, которая всех поразила своими актёрскими талантами и её взяли на главную роль с первого раза»,рассказала Мария.

Бывший депутат объяснила, что придерживается позиции «довольствуйся малым и думай реальностью». Именно поэтому, актриса играла «идиотку», на протяжении нескольких лет, по 12 часов каждый день. Однако, в один момент осознала, как тяжело и долго она играет Аллочку и решила покинуть проект.

Вескими причинами того, почему же актриса покинула «Универ», являются не только тяжёлые «критические съёмочные дни, про критические дни её героини», но и плохие отношения с коллегами.

Кожевникова заявила, что «на дух не переносила» актёра Арарата Кещяна, который играл роль «жигало» Майкла. «Арарат мог накричать на девушку, уже поэтому, вне съёмок мы обходили друг друга стороной».

Также, конфликт у Марии был с Валентиной Рубцовой, сыгравшей «зубрилку» Таню. «Ей не нравилась я, а она не нравилась мне», а всё потому, что Кожевникова - очень тяжёлый человек.

Кстати говоря, когда актриса предупредила продюсера об уходе из сериала, её даже не уговаривали остаться, наверняка потому, что такой героине легко найти замену. Именно это и произошло, когда на роль очередной глупой блондинки, без труда нашли новую актрису – Анну Хилькевич.