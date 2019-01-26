«Пугачёва как вторая мать»: Примадонна скрывает, что знает Галкина с малых лет

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Алла Борисовна нянчилась с Максимом, когда ему было три года, и могла пообещать его родителям опекать молодого артиста, пойдя в будущем на фиктивный брак ради его раскрутки и признав его детей от суррогатной матери.

Вот уже более семи лет Алла Пугачёва и Максим Галкин живут в официальном браке. Отношения же звёздная пара поддерживает и того дольше. У певицы и шоумена успели родиться и подрасти два замечательных наследника и всё, казалось бы, в семье Галкиных-Пугачёвых замечательно. Однако у многих поклонников искренность чувств Аллы Борисовной к Максиму до сих пор вызывает сомнения. Дело даже не в разнице в возрасте, а в различии типажей. Большинство фанатов считали, что эпатажной Примадонне больше подходил Филипп Киркоров, нежели Галкин.

Многие на этом фоне вспоминают, что после развода с «зайкой» ходили слухи, что Пугачёва женила продюсируемого певца на себе ради раскрутки, ведь гонорары мужа Пугачёвой заметно отличались от цен на рядовых артистов. В этой связи в сети активно муссируется версия, что Алла Борисовна также штампом в паспорте помогает Галкину. На данном фоне нельзя не вспомнить одно из интервью родственников Максима, которое они дали на заре развития их с Пугачёвой отношений. В числе прочего от них журналистам стало известно, что Примадонна знает своего нынешнего мужа с малых лет, но почему она это скрывает?

Поклонники знают, что родители Галкина умерли в начале 2000-х. Из родни шоумен общается лишь с братом и его семьёй. Однако мало кому известно, что до последнего времени в Челябинске у артиста была родня, которую он также сильно ценил. Зинаиду Егоровну и Андрея Андреевича Брейтенбьюхер в городе раньше многие знали благодаря родству с семьёй Галкиных. Пожилая женщина приходилась сестрой родной бабушки Максима по отцу. Между тем, Зинаиду Егоровну и её мужа шоумен всегда любил как самых близких людей, называя их «бабулечкой и дедулечкой». В последние же годы старики редко выходили на люди, а потому о них постепенно забыли.

Лет 15 назад, когда о романе Максима с Пугачёвой ходили лишь слухи, они приоткрыли завесу тайн об отношениях Галкина с известной певицей. Как выяснилось с их слов, родители Максима в своё время дружили с семьёй Примадонны. Сама Алла Борисовна, уже будучи знаменитостью, не раз навещала дом Галкиных и даже нянчилась с трёхлетним мальчиком, когда ей уже было 30 лет. «Между Аллой Борисовной и Симом (так называли Максима в семье – прим.ред.) нет, не было и не может быть никаких других отношений, кроме творческих и дружеских! Ведь Алла ему как вторая мать, она даже нянчила его!», - отрезала однажды в беседе с журналистами «бабулечка» Галкина.

Впоследствии, когда Максим вырос и уже начал делать первые успехи на сцене, Пугачёва начала сближаться со своим «сыном». Переломный же момент, как утверждала Зинаида Егоровна, наступил после смерти родителей Галкина. Тогда Пугачёва была замужем за Киркоровым и вовсю занималась раскруткой поп-короля. Однако после личной трагедии Максима всё изменилось. «Хочет Филя того или не хочет, но я буду помогать Максиму! Я знаю, что значит без родителей остаться!», - пересказывала слова Пугачёвой бабушка Галкина. «Так что Пугачева — его опора», - добавляла она. Как известно, уже через год Примадонна официально развелась с Филиппом Киркоровым и стала больше времени уделять Галкину. Возможно, на правах «второй матери» Алла Борисовна решила взять «под крыло» Максима, который сильно страдал после серьёзной утраты. Не исключено, что и дети шоумена были рождены не от Пугачёвой. Как известно, Гарри и Лизу выносила и родила суррогатная мать, а потому их степень родства с Примадонной может быть под вопросом.

В этой связи можно вспомнить, что после появления на свет детей Галкина многие эксперты усомнились в способности 60-летней Пугачёвой иметь детей. Так, известный эстонский врач-репродуктолог Андрей Сырица заявлял, что вероятность зачать ребёнка у Пугачёвой составляла после 45 лет не более 5%. Вполне возможно, о том, что Алла Борисовна воспитывает фактически чужих детей как собственных, знает её дочь Кристина Орбакайте. Поклонники Примадонны не раз замечали, что певица, которая уехала от звёздной матери в США, не особо трепетно относится к маленьким брату и сестре. Фотографии малышей в Instagram, которые собирают десятки тысяч «лайков», часто не удостаиваются оценки со стороны Кристины. На одном из семейных фото фанаты и вовсе заметили тень отвращения Орбакайте к детям Галкина. Кристина всегда держит дочь Клаву подальше от названных «родственников». К слову, и самого супруга Пугачёвой она не особо жалует. «Я не считаю его своим отчимом. Он моложе меня на пять лет», — однажды выпалила певица.

Стоит отметить, что сам Галкин однажды даже признался фанатам, что его родители встречались с Пугачёвой, когда он был маленьким. В своём Instagram он опубликовал фото из семейного архива, на котором его мать и отец позировали в компании друзей и молодой Примадонны. Впрочем, о том, что Алла Борисовна хорошо знала его семью и даже нянчилась с ним в детстве Максим предпочёл умолчать. Больше эту тему Галкин не поднимал, вероятно, опасаясь, что их с Пугачёвой тайна будет раскрыта. Кто знает, где бы сегодня был и сколько бы зарабатывал Максим, если бы не оставался мужем Примадонны и официальным отцом её детей.