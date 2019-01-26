«День рождения «навылет»: Ольгу Бузову заменили во всех ближайших спектаклях после вечеринки в ее честь

Сегодня, 09:48

«Последствия алковечеринки» на лице Ольги Бузовой всё еще дают о себе знать. Во всех ближайших спектаклях она была заменена другими актрисами и продолжает отходить от своего дня рождения.

Однако сама Ольга на своей странице в Instagram продолжает анонсировать будущий спектакль, который должен пройти сегодня, 26 января, в городе Дзержинск.

«Держись, Дзержинск! Наш спектакль «Мужчина нарасхват» в вашем замечательном городе! Приглашаем всех в Дворец культуры химиков!», - пишет певица под опубликованной фотографией афиши спектакля, на которой она названа «главной девушкой России».

Многие подписчики девушки в комментариях к посту выразили сомнения по поводу того, что в спектакле будет участвовать именно Ольга. «В этом шоу и другие актрисы участвуют? Где-то видела эту афишу, но без вас, а с другой актрисой», - пишет одна из подписчиц.

«Бузова так подает это всё, как будто она сама там будет играть», - добавляет другая.

Более того, на странице Instagram одного известного паблика также появилась информация, что ни в сегодняшнем спектакле в Дзержинске, ни в следующем в Украине девушка участвовать не будет.

«Мы же ведь в курсе, что тебя наш дружок, заменили на другую», - пишет администратор группы в соцсети.

20 января Ольга Бузова отмечала свое 33-летие. Вечеринка прошла на одном из курортов Куршевеля, где она отдыхала со своими подругами и сестрой. По информации некоторых пассажиров, с которыми Ольга со своей компанией возвращалась обратно в Москву, девушка выглядела крайне плохо.

«Лицо опухшее, всю дорогу спали», - пишут они.

Позже стало известно, что в Дзержинске Бузову заменит Яна Кошкина, а в Украине - Елена Астафьева. К слову, внешне девушки очень похожи на Ольгу, поэтому зрители дальних рядов, возможно, заметят подмену не сразу.