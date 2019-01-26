Одинокий волк: Шаляпин рассказал о трудностях в отношениях с Цымбалюк

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Прохор Шаляпин удивил подписчиков личными переживаниями в соцсетях.

Пара Виталины Цымбалюк-Романовской и Прохора Шаляпина стала одной из самых обсуждаемых в прошлом году. И если вначале знаменитости скрывали роман, то сейчас в сети всё чаще появляются интимные упоминания об отношениях. Так, в последней публикации Instagram Шаляпин рассказал о трудностях в отношениях с Цымбалюк.

В комментарии Прохор поделился рассуждениями об одиночестве и влюблённости, соотнося себя с одиноким волком. Прохор утверждает: «Быть одному мне совсем нетрудно, даже если я влюблён». По словам Шаляпина, не существует никаких «половинок» и самодостаточность — единственный путь к счастью. Стоит отметить, подписчики Шаляпина поддержали, утверждая, что от настоящей любви к «одиночеству» не склоняешься.

Однако, ни для кого не секрет, популярный «жених» Прохор и известная аферистка Виталина частые гости скандальных ток-шоу, где куются деньги и популярность. Предполагается, пара решила объединить силы для большей «добычи», но две творческие личности не смогли прийти к единству.