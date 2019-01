Одинокий волк: Шаляпин рассказал о трудностях в отношениях с Цымбалюк

View this post on Instagram

Я отношусь к типу людей, которые любят и ценят уединение. Я люблю быть один. Или вернее так: быть одному мне совсем нетрудно, даже если я влюблён.. Также я уверен в том, что не существует никаких "половинок" , каждый человек - "целый" . Единственный путь к счастью - это самодостаточность. 😎✌🏼#прохоршаляпин #путешествия #bahamas #shalyapin #январь2019