С вазелином в Мексике: Киркоров может подставить Пугачёву постановкой гей-мюзикла

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В своё время Киркоров едва не разорил Пугачёву постановкой мюзикла «Чикаго».

Путешествие по Мексике каждый день обогащает Филиппа новыми впечатлениями. Сомбреро, кактусы, текила и пирамиды немного приелись, и теперь артист обращает внимание на культурную жизнь латиноамериканской страны. В сторис на своей странице в соцсети Киркоров деланно удивился афише нового мюзикла со странным названием «Вазелина». При этом, Лучезарный прочёл вслух афишу с особым выражением, добавив: «С вазелином в Мексике», вкладывая в это особый подтекст. Этим Филипп в очередной раз напомнил поклонникам непрекращающиеся слухи о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Затейливые ассоциации Лучезарного не ускользнули от читателей и дали повод предположить, что его мозг начал генерировать творческие идеи.

Некоторые предположили, что Киркоров задумался о постановке гей-мюзикла с похожим названием, реализация которого в отечественных условиях может быть под большим вопросом. Поклонники помнят, что мюзикл «Чикаго» нанёс серьёзный финансовый урон тогда ещё жене Филиппа – Алле Пугачёвой. По слухам, это стало последней каплей терпения Примадонны, после чего она указала супругу на дверь. Возможно, певец может снова попросить Пугачёву о помощи с уверениями, что на это раз не подставит её. Тем не менее, фанаты уверены, что эта идея заранее обречена на провал – Примадонна, готовясь к юбилею, ни за что не «подпишется» на авантюры Филиппа.