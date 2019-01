«Петиция в пути»: Мария Шукшина настроена решительно на увольнение Малахова с канала

View this post on Instagram

#марияшукшина Сегодня в ИТАР ТАСС состоялась пресс-конференция, посвящённая съемкам художественного фильма "Ушедшие в туман", режиссёр @verasokolovaofficial , и где мы с Сами Насери и с Георгием Смирновым (он же написал и сценарий) сыграли главные роли. Вопросы задавались в большинстве своём, конечно же, о фильме. Но был среди них и вопрос о моем нежелании на протяжении многих лет давать интервью и приходить на ток-шоу: "Вы очень избирательны к выбору ролей и не так часто балуете российскую публику своим участием в проектах, не так часто даете интервью прессе, появляетесь на тв , участвуете в каких-то шоу, но почему вы так избирательны, и не поэтому ли решили фейсбук свой открыть? Мы понимаем, что вы очень закрытый, и очень внутренне цельный человек, и не хотите выходить на публику.. Почему так?".... P.S.: Сегодня день рождения Владимира Высоцкого. Я поздравляю всех нас, поклонников этого талантливого человека! И очень надеюсь, что меня услышат!... 2 P.S:❗️Видео пришлось разделить на 2 части! #шукшин#высоцкий#деньрождения#люди#россия# #мирвсем