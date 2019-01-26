«Петиция в пути»: Мария Шукшина настроена решительно на увольнение Малахова с канала

Сегодня, 08:05

Актриса продолжает агитировать и собирать подписи в протест «мракобесию» Андрея Малахова и содействию в его увольнении.

Сегодня, Мария Шукшина опубликовала видео в своем Instagram, где дает развернутое интервью о борьбе с ток-шоу и в частности с «Прямым эфиром с Андреем Малаховым». Стоит напомнить, что около месяца назад Мария Шукшина заявила, что настроена решительно на увольнение Малахова с канала.

Как оказалось, она не прекращает собирать подписи телезрителей о закрытии программы и судя по всему, петиция уже в пути в Государственную Думу Российской Федерации. В ее соцсети ведется агитационная политика против Андрея Малахова. Каждый пост Марии Шукшиной «пропитан» ненавистью с Малахову, который открыл тайны семьи Шукшиных.

Мария подробно рассказала, сколько, когда и как Андрей предлагал деньги за участие в его «мракобесии». Из всей семьи Шукшиных — Мария единственная кто не согласился подзаработать сумму в шесть нулей. Сестра, дочь и даже мама поочередно побывали в программе Андрея Малахова.

Не смотря на это, Шукшина позиций не сдает и держит оборону за всю семью. Но стоит заметить, в своей цели уничтожить Малахова, она пошла по головам и заявила на всю страну, что ее близких и дорогих сердцу родственников — Андрей тоже подкупил за не хилую сумму (2 млн. рублей каждому). А это означает, что тот термин «подмена понятий», про который она говорит, присущ и ей. Ведь на самом деле, она своими же руками вынесла грязь из семьи и обвинила их в алчности и корыстных побуждениях, совершив обесценивание семейных отношений.

Теперь вся страна в замешательстве, ведь Шукшина ради мести Андрею сама «продала душу дьяволу» и кому верить?

В своем интервью Шукшина затрагивает вопрос национальных героев и обесценивания памяти артистов, благодаря таким ток-шоу. Она говорит о том, что далеко не безобидные эфиры про алкоголизм и наркоманию, а так же разводы и постельные сцены — это навязывание зрителю грязного мнения о человеке (процесс оболванивания зрителей), который заслужил славу своего народа.