«Петиция в пути»: Мария Шукшина настроена решительно на увольнение Малахова с канала

Актриса продолжает агитировать и собирать подписи в протест «мракобесию» Андрея Малахова и содействию в его увольнении.
Сегодня, Мария Шукшина опубликовала видео в своем Instagram, где дает развернутое интервью о борьбе с ток-шоу и в частности с «Прямым эфиром с Андреем Малаховым». Стоит напомнить, что около месяца назад Мария Шукшина заявила, что настроена решительно на увольнение Малахова с канала.
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#марияшукшина Сегодня в ИТАР ТАСС состоялась пресс-конференция, посвящённая съемкам художественного фильма "Ушедшие в туман", режиссёр @verasokolovaofficial , и где мы с Сами Насери и с Георгием Смирновым (он же написал и сценарий) сыграли главные роли. Вопросы задавались в большинстве своём, конечно же, о фильме. Но был среди них и вопрос о моем нежелании на протяжении многих лет давать интервью и приходить на ток-шоу: "Вы очень избирательны к выбору ролей и не так часто балуете российскую публику своим участием в проектах, не так часто даете интервью прессе, появляетесь на тв , участвуете в каких-то шоу, но почему вы так избирательны, и не поэтому ли решили фейсбук свой открыть? Мы понимаем, что вы очень закрытый, и очень внутренне цельный человек, и не хотите выходить на публику.. Почему так?".... P.S.: Сегодня день рождения Владимира Высоцкого. Я поздравляю всех нас, поклонников этого талантливого человека! И очень надеюсь, что меня услышат!... 2 P.S:❗️Видео пришлось разделить на 2 части! #шукшин#высоцкий#деньрождения#люди#россия# #мирвсем
Как оказалось, она не прекращает собирать подписи телезрителей о закрытии программы и судя по всему, петиция уже в пути в Государственную Думу Российской Федерации. В ее соцсети ведется агитационная политика против Андрея Малахова. Каждый пост Марии Шукшиной «пропитан» ненавистью с Малахову, который открыл тайны семьи Шукшиных.
Мария подробно рассказала, сколько, когда и как Андрей предлагал деньги за участие в его «мракобесии». Из всей семьи Шукшиных — Мария единственная кто не согласился подзаработать сумму в шесть нулей. Сестра, дочь и даже мама поочередно побывали в программе Андрея Малахова.
Не смотря на это, Шукшина позиций не сдает и держит оборону за всю семью. Но стоит заметить, в своей цели уничтожить Малахова, она пошла по головам и заявила на всю страну, что ее близких и дорогих сердцу родственников — Андрей тоже подкупил за не хилую сумму (2 млн. рублей каждому). А это означает, что тот термин «подмена понятий», про который она говорит, присущ и ей. Ведь на самом деле, она своими же руками вынесла грязь из семьи и обвинила их в алчности и корыстных побуждениях, совершив обесценивание семейных отношений.
Теперь вся страна в замешательстве, ведь Шукшина ради мести Андрею сама «продала душу дьяволу» и кому верить?
В своем интервью Шукшина затрагивает вопрос национальных героев и обесценивания памяти артистов, благодаря таким ток-шоу. Она говорит о том, что далеко не безобидные эфиры про алкоголизм и наркоманию, а так же разводы и постельные сцены — это навязывание зрителю грязного мнения о человеке (процесс оболванивания зрителей), который заслужил славу своего народа.