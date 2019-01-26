«Карьерная династия»: Пугачева планирует еще детей из оставшихся яйцеклеток

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Алла Пугачева планирует продлить свой род на несколько поколений.

Все помнят, что в 2013 году у Аллы Борисовны и Максима Галкина появились на свет двойняшки не совсем естественным путем. Алла Борисовна в 50 лет витрифицировала и заморозила яйцеклетки, тем самым отсрочила рождение своих детей до более подходящего времени. Как оказалось, Алла Борисовна все заранее продумала и планирует продлить свой род на несколько веков.

«Талантливых людей, как Алла Борисовна очень мало и она мечтает, что ее дети продолжат ее карьеру»,- пишут фанаты. Мало того, в сети появилась информация о том, что в 2020 году Алла Борисовна и Максим Галкин вновь планируют стать родителями.

«Это целая «карьерная династия», наверное Алла Борисовна планирует еще много детей из оставшихся яйцеклеток», - пишут хейтеры.

По мнению пользователей: «Пугачева уверенна, что является обладательницей особенной кастовой принадлежности и в ее жилах течет «голубая кровь».

«Королева эстрады» всегда грезила мечтой, чтобы дети продолжили ее дело, а Максим будет прекрасным отцом и сможет воспитать достойно молодое поколение, считают подписчики. Судя по социальной сети Галкина, становится понятно, что в своих детях они уже видят артистов и считают Гарри и Лизу одаренными и очень способными детьми.

Очень любопытно, что в своих планируемых детях Алла видит полную противоположность Гарри и Лизы, она убеждена, что младшие будут наделены даром целительства, как ее прабабушка Мария, отмечают они. Ранее писали в СМИ о прабабушке артистки, она являлась целительницей и могла лечить людей. Примадонна уверена, что младшие дети смогут помогать людям своим талантом и будут очень популярны.Но нужно ли это детям?

«Навязанная жизнь родителями не всегда приносит добро, каждый ребенок должен сделать осознанный выбор и решить, что ему нужно», «Сильное желание продлить семейную династию, ослепило певицу и она в погоде за своими идеями не думает, будет ли хорошо ее детям»,- мнение хейтеров.