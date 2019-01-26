«Забудь про кресло губернатора!»: Ксению Собчак лишат всех привилегий после развода с Виторганом

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Очередная «дурдомовская» выходка Ксении Анатольевны стала последней каплей для ее покровителей. Теперь телеведущая вынуждена «сворачивать ковры» в сторону намеченного кресла губернатора Санкт-Петербурга.





Не для кого не секрет, что Ксения Анатольевна Собчак после неудавшейся попытки стать Президентом Российской Федерации решила попробовать себя в роли своего известного отца — Анатолия Собчака.

В своем телеграм-канале «Кровавая барыня» Ксения Собчак опубликовала неоднозначное высмеивание нынешнего губернатора Александра Беглова. Фотография Беглова, уходящего с Совета с надписью: «Когда Беглову сказали, что он не подходит Петербургу...» стала поводом для обсуждения в сети.

Судя по всему, Ксения Анатольевна убеждена, что кроме ее отца и нее — никто не сможет управлять лучше Питером. Вот и в этот раз Собчак собралась «подвинуть» Александра Беглова и уже подготовила все силы своих покровителей, чтобы победить. Но только в связи с последними скандалами, произошедшими накануне, теперь дорога в кресло чиновника ей закрыта. Стоит напомнить, что из-за постоянных похождений Ксении к известному режиссеру Константину Богомолову — Максим Виторган был вынужден сломать ему нос в двух местах.

Вот только теперь Ксению Собчак лишат всех привилегий после развода с Виторганом. Ее покровители не намерены терпеть выходки зазнавшейся звезды «Дома-2». Слишком много было положено материальных благ и сил на раскрутку дочери Анатолия Собчака, а «слабая на передок» Ксения все загубила своими же руками.

Кроме того, согласно федеральному законодательству, устанавливается определенные «рамки» поведения для государственных служащих. Этика должностного лица предусматривает исключение любых намеков на аморальное поведение, а так же обязательным условием является безупречная репутация лица и отсутствие всякого рода «скелетов в шкафу», которые могли повлиять на статус действующего представителя власти.

Другими словами, Ксения Собчак сама лишила себя своей мечты — стать Губернатором Санкт-Петербурга, после смерти ее отца. Последние события, произошедшие в семье Ксении Собчак не смогли оставить граждан без нелестных комментариев в ее адрес.

«Собчак загубила всю политику ее же покровителей», «Ксюша разве отец такие заслуги хотел видеть в прессе? Твои гулянки до добра не довели», «Забудь про кресло губернатора! Теперь дорожка прикрыта навсегда», «Никакие отцовские покровители тебе больше не помогут в этом», - написали неравнодушные пользователи в сети. Стоит напомнить, что сам Виторган прокомментировал последние новости в семье.

Он заявил, что больше не желает слушать ничего о Ксении Собчак и намерен строить свою личную жизнь без нее. На провокации со стороны общества он больше не поведется и планирует разводится - «на этом все».