«40-градусный парфюм»: Александр Петров появился на премии пьяненький

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Пьяный именинник Александр Петров получил лучшую мужскую роль.

Именинник явился на премию «Золотой Орел» в прекрасном настроении, артист был очень активен и весел. Александр получил награду в номинации «Лучшая мужская роль на телевидении 2018», сыгравший в фильме «Лед». Журналисты стали посмеиваться над артистом то ли у него парфюм 40-градусный, то ли Александр очень весело встретил свое день рождения и после поехал на церемонию награждения пьяненьким. Актера выдавала его чрезмерная симпатия к окружающим девушкам, потребность в физическом контакте с ними и шутки на темы, вызывающие наибольшее оживление.

После вручения «золотого орла», артисты получившие награду, проходят в фотозону «Золотой орел». Александр еле стоял на ногах, журналисты пытались объяснить артисту как встать и в какую камеру смотреть, но тело Александра не слушалось, его кидало из стороны в сторону, говорят коллеги артиста. И тут на помощь Петрову пришла артистка Анна Михалкова, она буквально указала Александру, где ему встать, после чего актер понял, что нужно делать и занял нужную позицию, продолжая кривляться на камеру.

Александр Петров долго и плодотворно готовился к съемкам фильма: он занимался с хоккейными тренерами и тренерами по фигурному катанию.

Александру очень близка была данная роль - это он и считает основной причиной успеха в фильме. С Мариновой Ароновой у Александра получился хороший тандем, актеры чувствовали друг друга и смогли создать нужный образ.

Пользователи отмечают, что Александр родился в один день с Владимиром Высоцким: «Видимо в этот день гениальные люди рождаются». Александр хорошо поработал в 2018 году и может позволить себе расслабиться в такой знаменательный день, тем более в свой день рождения.

Информация из источников телеграмм-канала «Только никому».