«Неимущая из замка»: Алла Пугачева попросила пожертвовать 40 млн. рублей на свой юбилейный концерт

Сегодня, 02:22

Как оказалось, Примадонна оказалось практически неимущей, не смотря на то, что проживает в замке элитного поселка Грязи. В честь своего 70-летия — Алла посчитала, что может попросить АО «Вертолеты России», чтобы организовать шикарный концерт в свою честь.

Из телеграм-канала «Авиадиспетчер» стало известно, что помощница Аллы Борисовны Пугачевой направила письмо в адрес Государственной корпорации «Ростех» с предложением оказать спонсорскую поддержку для организации и подготовки юбилейного проекта «Алла Пугачева P.S.». Исходя из текста Алла Пугачева попросила пожертвовать 40 млн. рублей на свой юбилейный концерт с указанием срока до 25.01.2019.

Судя по всему, не каждому по душе пришелся сей факт. В то время, когда в России тысячи семей ищут деньги на лечение онкологического больного, пока дети-сироты скитаются по съемным квартирам и пока бабушки вынуждены сидеть на морозе зимой, продавая овощи с огорода, чтобы хоть как-то прожить — Алла Борисовна просит пожертвовать на ее юбилейный концерт.

Пользователи сразу высказались по данному вопросу: «Неимущая из замка элитного поселка», «Дети ее кушают правильную колбасу из мяса, а не то, что дают детдомовским ребятишкам», «Какая наглость! Она уже не поет, а хрипит — ей еще и пожертвуй всего-то 40 лямчиков индивидуальному предпринимателю», «Какая она теперь певица, будет петь под фонограмму и еще столько денег в затрат, лучше бы неимущим помогли».

Видимо, даже поклонников Аллы Пугачевой вопрос не оставил равнодушным. После появления в сети такой информации, люди вспомнили про негласное деление на социальные классы, экономические проблемы в стране и даже то, как высокомерно Примадонна отзывается о людях, которые зарабатывают своим лицом на рекламе.

И действительно, большинство звезд российского шоу-бизнеса рекламируют разную продукцию в своем Instagram и получают не хилые деньги. Вот только сама Алла, считает ниже своего достоинства «торговать раскрученным лицом», ведь лучше попросить пожертвовать у других организаций, чем заработать самой как это делают Светлана Лобода, Ольга Бузова, Иосиф Пригожин, Валерия, Лолита, Ирина Аллегрова и многие другие артисты.

В сети давно ходит мнение, что Примадонна попросту «зазвездилась» и не имеет права «выплывать» так нагло и беспардонно на своем «распиаренном» имени. Ведь сама Алла проходит лечение в лучших клиниках Израиля и может себе позволить слетать в любую страну. Приведя наиболее яркий пример, Ольга Бузова потратила на свое шоу в Кросус Сити Холл около 20 млн. рублей из своего же кармана, а остальные заплатили ее продюсеры.