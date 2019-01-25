«Зудина нашла идеального»: Табаков мог подкосить здоровье из-за ревности жены к Богомолову

Сегодня, 23:04

Красивая, в самом соку Марина несомненно привлекательна и желанна, а это могло сыграть против ее мужа.

Актриса Марина Зудина не раз попадала в ситуацию, когда ее не только хвалили за успехи, но и жестко осуждали за брак со старшим от нее Олегом Павловичем Табаковым. Пока Марина активно тянула и работу и домашние обязанности, ее имя все чаще отождествляли с мужем. Многим казалось, что Зудина нашла идеального мужчину, с которым проживет не один год и даже десяток лет. Молодая и привлекательная Зудина активно продолжала работать и трудиться, а ее звездные дуэты с мужчинами из актерской труппы все чаще обсуждали в контексте измен. Марина получила сильное признание поклонников после выхода на сцену театра в премьере спектакля «Идеальный муж». Комедия длиною в 3 часа очень порадовала многих поклонников и любителей новинок театра, но возможно эта роль принесла и недопонимание в отношения Зудиной и Табакова. Олег Павлович мог подкосить здоровье из-за ревности жены к Богомолову.

Известный режиссер известен на сегодня не только кристальной репутацией семьянина, но в фокус обсуждения попали его отношения с замужней Ксенией Собчак. Быть может привлекательная Зудина не специально могла соблазнить и Богомолова, который кажется очень необычно на нее смотрит во время поклона на сцене театра. В любом случае Олег Павлович никогда не давал повода усомниться в своей верности жене Марине и при этом возможно соблюдал идентичную позицию и не рассекречивал возможную симпатию Богомолова к Зудиной. На сегодня Марина уже вдова и если бы Богомолов хотел бы, то мог проявить интерес к Зудиной, но Константин начал непонятную «игру» с семьей Собчак и Виторган, может быть, случайно расшатывая и проверяя их брак на устойчивость. Марина Зудина сейчас не особо появляется в лентах новостей шоу-бизнеса, но у нее подрастают двое наследников Табакова, которым видимо актриса и уделяет все свое время, что делает не только правильно, но и с успехом.