Заморское счастье: Клоун-фрик стал новым ухажёром Волочковой

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Наконец-то дождалась. Балерина представила публике настоящего живого ухажера, правда немного потрепанного, зато импортного и влюбленного.

Повезло! Главное верить и ждать и счастье тебя обязательно найдет, а если ты Волочкова, то может даже заморское. Так можно подытожить комментарии, которые оставили подписчики Анастасии Волочковой после новой публикации в Instagram.

На своей странице звезда разместила фото с очень забавным персонажем, которое восторженно подписала: «Сегодня на съемках программы я встретила чудесного человека! Это самый известный клоун из Лос-Анжелеса Richard Barber @richiethebarber. Такой милый! На его лице не маска, а татуаж уже 10 лет! Ричи признался мне в любви. Он первый раз в России. Мы задумали совместный номер клоун и балерина. Его невозможно было не обнять».

Еще бы ему не быть знаменитым с таким лицом, оценили подписчики, он же тоже любитель эпатировать публику – ему и на шпагат садиться не надо – все прелести на лице. «Клоун это тот что с накладным пучком?», «Встретились таки два чуда», «Оооо похожи,одно лицо)))», «А на манеже все те же», «Совместный номер Клоун и Клоун Балерина», «Встретились, два одиночества...», «Настя ,а ему рассказали что самый известный клоун в России это вы?Бедный, он еще не знает на что подписался», «ФРИКИ объединяются», «Экзорцисты есть среди нас??», - пишут с издевкой хейтеры, намекая, что клоун-фрик стал новым ухажёром Волочковой.

Но какая разница, как человек выглядит, лишь бы любил по-настоящему, был добрым и заботливым, отметили фолловеры. Счастье-то у каждого свое.