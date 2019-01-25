«Оголилась для Тарзана»: Муж Наташи Королевой мог найти замену «стареющей русалке»

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Неизвестная в мини-бикини очень привлекла стриптизера, а теперь Королева может думать, был на работе или изменил.

В соцсети Instagram известный стриптизер и муж певицы Наташи Королевой опубликовал завораживающее фото, которое напоминает снимок из серии «сняли, пока не видел». Именно на этом фото Глушко, более известен как Тарзан, трепетно обнимает полуобнаженную девушку модельной внешности в мини-бикини. Этот кадр опубликовал именно стриптизер в «сториз» Instagram.

Легко рассмотреть, что девушка очень приветливо смотрит в глаза стриптизеру и облачена в полупрозрачный наряд, что не может не удивлять. Пока завидная супруга, которую все чаще называют «стареющей русалкой», отдыхает в компании матери и сестры, неизвестная девушка оголилась для Тарзана без особого стеснения.

Вполне реально муж Наташи Королевой мог найти замену своей возлюбленной, у которой в последнее время все больше случается конфузов, а не побед. Стоит только вспомнить ее небритость в красном купальнике, или же ее «позвоночник» на спине. На данный момент пара не комментирует возможного расставания или же возможного разъезда, но вскоре это может случиться, уверенны даже поклонники пары в Instagram.

Наташа Королева, несмотря на свой возраст, продолжает активно примерять сексуальные образы и не стесняется показывать красивые и подкачанные ноги. Однако часто в соцсети, в непринужденных сториз видны и далекие от идеала бока артистки, и животик. Все это не мешает Королевой оставаться желанной, красивой и популярной, и вероятно проблемы выдумывают ее хейтеры. В любом случае Наташа Королева не видит очевидного – ее муж явно смотрит на других женщин, возможно прикрываясь работой и зарабатыванием денег.