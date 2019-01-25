«Постирушник, к ноге!»: Малахов мог затаить на Эрнста обиду из-за унижений перед родителями

Сегодня, 21:23

Незадолго до смерти отца Андрей хотел навестить родителей, провести с ними Новый год, но руководство Первого канала презрительно отозвало его в последний момент и отправило обслуживать пьянку на частном корпоративе.

Сегодня Андрей Малахов является одним из самых узнаваемых журналистов и ведущих в России. Уже много лет он по праву считается звездой отечественного телевидения, к нему прислушиваются звёзды, просят помощи обездоленные люди. В то же время в журналистском цеху к Малахову отношение неоднозначное. За склонность к провокациями ради сиюминутных рейтингов, грязные методы работы и откровенное неуважение к зрителю Андрея многие откровенно презирают и считают нерукоподаваемым. Между тем, те, кто знал Малахова много лет назад, заявляют, что в прошлом он был совсем иным человеком, предполагая, что профессиональную «нечистоплотность» ему привило многолетнее сотрудничество с Константином Эрнстом на Первом канале. Вполне вероятно, что в глубине души сегодняшний Малахов сам вызывает у себя омерзение и ненавидит за это Эрнста.

Лучше всего о становлении Андрея как шоумена и телезвезды рассказала в своё время его наставница Лариса Кривцова. Они прониклись друг к другу симпатией в бытность ведущими программы «Доброе утро» на Первом канале. Лариса Валентиновна тогда уже была признанным мастером своего дела, в то время, как к Малахова ещё относились как к «мальчику на побегушках». В те времена начинающий телеведущий, по утверждениям Кривцовой, был ещё неиспорченным, отзывчивым и добрым человеком. Андрей помогал сам и подбивал коллег на помощь нуждающимся детям, организовывал спасение бездомных животных. Потом в жизни Малахова появилась «Большая стирка», которая сделала из него всенародную звезду. Но не для Эрнста. Кривцова вспоминала, что Константин Львович всегда пренебрежительно относился к Андрею. Даже когда Малахова знала вся страна и он стал невероятно популярным ведущим, ему платили мизерную зарплату. Лариса Валентиновна говорила, что делалось это намеренно, дабы показать «постирушнику» его место. Такое пренебрежительное прозвище за глаза Малахову дали коллеги из-за созвучия с его шоу, а также из-за его любви копаться в чужом грязном белье.

Сам Малахов подтвердил, что на Первом канале к нему относились недостойно. После ухода с «Пусть говорят» Андрей долгое время скрывал причины своего решения, но вскоре признался, что даже после стольких лет работы, когда он уже стал звездой российского телевидения, руководство видело в нём лишь «мальчика, подающего кофе». Также своё негативное отношение к Эрнсту Малахов показал, когда демонстративно отказался от вручённой ему премии ТЭФИ за «Пусть говорят» уже после его ухода. Вполне вероятно, что Андрей действительно мог затаить обиду на Эрнста за пренебрежительное отношение к себе в бытность ведущим скандального шоу. Но самый, возможно, обидный случай с Малаховым приключился ещё на заре его звёздного становления.

Как рассказала в одном из интервью Лариса Кривцова, нынешняя телезвезда, гроза светской хроники, он был «домашним мальчиком», который очень трепетно относился к своим родителям. Малахов старался навещать их как только у него появлялось время, но ввиду высокой загруженности он не имел возможности отправиться в родные Апатиты за 2 тысячи километров от Москвы. Однажды в канун Нового года, когда весь материал «Большой стирки» уже отсняли, он взял отпуск и отправился домой в Мурманскую область, чтобы встретить праздник с отцом и матерью. Не успев доехать до родителей, Малахов был отозван руководством в столицу. Никакие уговоры и просьбы не помогли – к Андрею тогда относились как к одному из личных рабов Эрнста. Так и не увидел родных. Всё потому, что известные люди якобы попросили Константина Львовича «выписать» им Малахова на новогоднюю пьянку в ресторане. «Люди, развернувшие его, могли раньше сказать о своих планах, но не сделали этого, а приказали: «К ноге!» И попробуй не приедь», - вспоминала Кривцова. «Постирушник» подчинился и отработал корпоратив с улыбкой на лице.

Спустя несколько лет отец Малахова умер и Андрей жалел, что не проводил с ним достаточно времени. Возможно, он винил себя, что в тот день не отказался подчиняться руководству и не встретил Новый год, один из последних в его жизни с отцом. Может быть, телеведущий все эти годы держал обиду на Эрнста в том числе или даже в первую очередь из-за унижений перед родителями. Впрочем, не исключено, что «стервятник» Малахов со временем очерствел и им двигали совершенно другие мотивы. Наставница Андрея считает, что тот и подобные случаи впоследствии разрушили в нём что-то человеческое.