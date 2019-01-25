Дима, рак не заразен: Шепелев может не любить свой День рождения из-за страха умереть молодым

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Дмитрий Шепелев с каждым годом нагнетает всё больше негатива по отношению к своему Дню рождения.

В 2019 году телеведущий отпраздновал своё 36-летие. Поздравления от поклонников и коллег и даже совершенно чужих ему людей звучали целый день, однако они вызывали на лице Шепелева едва различимую искусственную улыбку. Сам Дмитрий Шепелев заранее попросил продюсеров не устраивать для него сюрпризы и просто забыть о его празднике. Он также сам признался, что даже не хотел выходить на работу в своей День рождения, но, зная пессимизм телеведущего, его заставили оказаться перед камерами, где в студии «На самом деле» зрители криками и песнями поздравили его.

Сказать, что Шепелеву не понравился подарок, - ничего не сказать. Сам себе муж покойной Жанны Фриске весь день внушал, что у него обычная, ничем не примечательная рабочая пятница. Даже утро Дня рождения Шепелев начал с пессимистичного сравнения себя с 66-летним мужчиной, но поклонники сразу попытались осадить накапливающуюся грусть журналиста.

Фанаты, которые давно следят за работой Дмитрия Шепелева, помнят, что он всегда смущался публичных поздравлений в День рождения. Но в последние годы, после смерти супруги, он будто сам умирает каждые именины, отмечают подписчики в Сети. Сопоставив факты и депрессивное состояние Дмитрия, из которого он не выходит уже четвёртый год, можно предположить, что не любить собственный День рождения Шепелев может из-за страха умереть в молодом возрасте.

Стоит отметить, что в семьях, где от рака умирает родственник, самый близкий ему человек часто склонен испытывает страх умереть так же и в таком же возрасте. Вопреки известному факту, что рак мозга не заразен. Напомним, что о своём недуге Жанна Фриске узнала в 39 лет. Сегодня Дмитрию Шепелеву исполнилось 36 лет и он провёл этот день даже траурнее, чем в прошлом году. Чего ожидать от Шепелева на 37-летие, страшно загадывать. Вероятно, телеведущий наконец-то забаррикадируется в квартире на целый день.