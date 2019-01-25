Тимати незадувающимися свечами мог намекнуть Решетовой на ее большие «аппетиты» в желаниях

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Модель так и не смогла задуть огоньки на праздничном торте для исполнения заветного желания из-за самовоспламеняющихся свечей. Возможно, ее очередное желание было «не по карману» Тимати и он мог таким образом выйти из ситуации.

В своем аккаунте в Instagram Анастасия Решетова в разделе Stories опубликовала видео, на котором она не может задуть праздничные свечи, чтобы исполнилось желание, которое она загадала. Сначала огоньки потухли, согласно правилам, но позже все равно загорелись, так как имеют особое свойство – самовозгорание. Их возможно потушить, только опустив в воду, но Анастасия изначально об этом не знала. Ее парень Тимати пытался помочь возлюбленной, но у него также ничего не вышло.

Возможно, что исполнитель незадувающимися свечами мог намекнуть Решетовой на ее большие «аппетиты» в желаниях и фактически «посмеялся» над тем, что она растрачивает себя на дорогостоящие подарки. По всей видимости, последний подарок стоимостью в два миллиона рублей не очень обрадовал финансовое положение Тимати и тот мог решить таким образом пошутить, а заодно и сделать намек на то, чтобы Решетова была более рассудительна в своих желаниях, иначе может потерять все.

Таким образом, у модели немного испортилось настроение, ведь она наверняка загадала сокровенное желание. Возможно, оно даже было связано с замужеством и совместной жзнью вместе с Тимати, но самовоспламеняющиеся свечи в какой-то степени могли нарушить «волшебство» момента. Однако поклонники все еще надеются, что их любимая пара поженится, даже несмотря на подобный конфуз. Как бы то ни было, даже если подобный случай был шуткой или намеком, Анастасия наверняка не остановится на достигнутом и продолжит завоевывать жизненное пространство и сердце рэпера, а, как следствие, и получать от него дорогостоящие подарки.