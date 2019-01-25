«Сделать из Жужи вторую Лопырёву»: Бородина может заклеймить «разлучницей» экс-подругу чужими руками

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Экс-ведущая «Дома-2» считает, что откровение Айзы Анохиной было спровоцировано её бывшей подругой Ксенией Бородиной дабы дискредитировать её в глазах общественности.

С начала месяца в сети не прекращают обсуждать поступок Виктории Лопырёвой. Модель, как оказалось, носит ребёнка от бизнесмена Игоря Булатова, который только недавно был женат на Тате Карапетян, дочери миллиардера Самвела Карапетяна. Несмотря на оправдания самой Лопырёвой, в сети в отношении неё развернулась масштабная травля. Звезда мгновенно окрестили «разлучницей» из-за подозрений в разрушении семьи. Многие считают, что Виктория намеренно увела женатого мужчину у жены и двух дочерей. От Лопырёвой после скандала отвернулись многие поклонники и даже близкие друзья. В частности, Андрей Малахов публично заявил, что отписывается от неё в Instagram. И вот подобная ситуация накануне сложилась с экс-ведущей «Дома-2» Катей Жужей, которую обвинили в интрижке с женатым Владом Соколовским.

Как известно, Рита Дакота и Влад развелись со скандалом в прошлом году. Девушка узнала о многочисленных изменах благоверного и просто не смогла терпеть подобного отношения к себе. С кем именно изменял Дакоте Соколовский - доподлинно не известно, однако сама она утверждала, что некоторых любовниц Влада ранее считала своими подругами. И вот завесу в этой истории приоткрыла Айза Анохина. Недавно она встретила Соколовского в супермаркете и публично выразила ему своё презрение. Подобное поведение она объяснила позже тем, что якобы знала о его интрижках с экс-ведущей «Дома-2» Катей Жужей. Анохина подчеркнула, что телезвезда спала с мужем Дакоты, когда та была в положении и носила их первенца в 2017 году. Айза пояснила, что не смогла молчать, поскольку для неё важнее всего дети, а Соколовский фактически предал своего ребёнка и его мать, когда изменял с Катей.

Примечательно, что сама Жужа решительно опровергла обвинения в свой адрес. Она заявила, что не уводила Влада из семьи и не имела с ним никаких любовных связей. Более того, экс-ведущая «Дома-2» нашла в этой истории с внезапными откровениями Анохиной след Ксении Бородиной. «Это вранье полное. Айза Анохина это сказала, потому что она лучшая подружка Ксюши Бородиной. А с Ксюшей Бородиной мы не общаемся», - заявила Жужа. Вполне вероятно, если верить теледиве, что Бородина могла воспользоваться шумихой вокруг скандального расставания Таты Карапетян и Игоря Булатова, чтобы на волне всеобщего негодования по данному поводу сделать из Жужи вторую Лопырёву, иначе как объяснить тот факт, что Айза знала об изменах Соколовского с 2017 года, но рассказать о них решилась только сейчас. Наверняка Катя что-то знает на этот счёт, иначе бы она не стала просто так упоминать имя Ксении. Не исключено, что затаившая на неё обиду Бородина может заклеймить экс-подругу «разлучницей», действую причём чужими руками.