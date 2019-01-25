«Последнее фото Смолова с зубами»: Собчак нарочно злит Виторгана публичными унижениями

Сегодня, 19:05

Ксения Собчак не поддалась критике из-за недавнего незапланированного спарринга Максима Виторгана и Константина Богомолова.

Телеведущая, видимо, совершенно непробиваемая личность. Когда многие другие знаменитости погружаются в себя и, скрывшись от толпы, решают проблемы в личных беседах, Ксения Анатольевна и её верный супруг хайпят до последней «капли крови». Так, Максим Виторган накануне спровоцировал новый скандал, когда сделал умную рекламу заведения в стиле анонимного сообщения, которое журналистам отправляют очевидцы событий. Однако Ксения Собчак крайне неудачно подыграла мужу, превратив шутку в очередное публичное унижение, и, как можно заметить, совершенно этого не стыдится.

Ксения Собчак опубликовала в соцсети пост, на котором в коротком видео плотно прилипла к подтянутому телу игрока российской сборной по футболу Фёдору Смолову. Фанаты не растерялись и стали предупреждать футболиста о последствиях: «Это последнее фото Смолова с зубами», «Беги, мужик». Ксении же сочувствия досталось меньше. В данном контексте для поклонников она выглядит неотёсанной распутной дамой, которая совершенно не ценит доброе отношение людей к себе.

Многие уверены, что Собчак нарочно публикует материалы, на которых, будучи замужней женщиной, трётся, жмётся к чужим мужчинам, которые очевидно привлекательнее Виторгана, якобы целует их и всячески изображает близкие отношениям с ними. Некоторые фанаты уверены, что и Фёдора Смолова телеведущая уже взяла в «обработку», ведь только своими постельными экспедициями Собчак теперь способна показать, насколько она разносторонне развитая личность.