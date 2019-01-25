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Настоящее имя певицы Татьяна, а родилась она 25 января и теперь, в честь двойного праздника – Дня рождения и именин, многие поклонники решили порадовать артистку татуировками, портретами и даже изображениями ее на маникюре.

Сегодня, 25 января, у Тины Кароль двойной праздник – у нее именины и День рождения одновременно. Настоящее имя певицы – Татьяна Либерман. Она родилась в 2985 году тогда еще в РСФСР в поселке Оротукан Магаданской области. Позже талантливая маленькая девочка станет известной на всю Украину и будет награждена немалым количеством музыкальных «регалий».

Сама исполнительница достаточно коротко «поздравила» себя с Днем Рождения.

«Наивная мечтательница!», – написала певица в Instagram, сопроводив публикацию своим детским снимком.

Многие поклонники также выразили слова поздравления своей любимице и пожелали ей долгих лет жизни и здоровья, а некоторые даже решили порадовать певицу чем-то особенным.

Одни решили набить татуировки в честь ее праздника, другие публиковали с пометкой о ней нарисованные портреты, а кто-то делал ее изображение на собственном маникюре.

Так они решили выразить поддержку и любовь к своему кумиру.

Таким образом, фанаты украинской певицы Тины Кароль массово набивают тату в её честь, чтобы показать собственную к ней благосклонность и увековечить не своем теле строки и ее песен и даже портрет исполнительницы.