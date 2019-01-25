Станет, как Волочкова: Асмус в борьбе с хейтерами выходит за грани приличий

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Звезда «Интернов» может перестараться в демонстрации игнора хейтерам, которые раскритиковали ее публикации фото на пляже и у бассейна, и стать всеобщим посмешищем.

Кристина Асмус известна как талантливая актриса, которая редко демонстрирует подписчикам откровенные снимки. Недавно девушка опубликовала на своей странице пляжный снимок. На нем Кристина запечатлена в черном купальнике, сидя на песке в красивой позе. Но по мнению некоторых, снимок был слишком откровенным и неприличным, дошло даже до того, что хейтеры предположили, что у дочери Асмус могут возникнуть в будущем психологические проблемы из-за матери. Ну, а Гарик Харламов, муж Кристины, вообще, по мнению фанатов, не должен был допускать таких вольностей.

Стоит отдать должное актрисе, она долго игнорировала нападки хейтеров, но в этот разрешила отреагировать. Кристина опубликовала еще более «голое» фото, которое сопроводила ироничными хэш-тегами. На фото девушка стоит топлесс у бассейна на Мальдивах, полностью демонстрируя ягодицы.

Но остроумные хеш-теги не спасли. Хотя число критиков заметно поубавилось, нашли все-таки те, кто выразил обеспокоенность, что Кристина станет, как Волочкова. Некоторые считают, что Асмус перегнула палку и в борьбе с хейтерами уже выходит за грани приличий. Не привыкли подписчики к таким откровениям скромной девушки.

А большинству подписчиков «аморальность» Асмус не мешает. Они оценили прекрасную, стройную фигуру девушки и нашли Кристину, как всегда, очень женственной.