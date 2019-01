«Тяжело со мной соревноваться»: Ивлеева может менять внешность ради Элджея из-за страха его потерять

Сегодня, 00:40

Настя Ивлеева вынуждена расталкивать локтями конкуренток, которые так и норовят увести у нее Элджея. Для этого она решилась даже на смену имиджа, чтобы соответствовать своему нестандартному возлюбленному.

Недавно Настя Ивлеева добавила фото в новом образе, подписав его как «Тяжело со мной соревноваться» (it's hard to compete with me). Учитывая, что телеведущей конкуренты могут быть либо на работе, либо в личной жизни, вполне логично предположить, что речь идет об отношениях с Элджеем, которыми девушка так сильно дорожит. В качестве подтверждения данной теории нельзя не отметить недавние кардинальные изменения во внешности Ивлеевой, из-за которых некоторые фанаты назвали Анастасию «фриком».

Вполне возможно, что Ивлеева может менять внешность ради Элджея из-за страха его потерять, и готовность бороться за свою любовь она обозначила в новом посте. Также немаловажной деталью является то, что блогерша закрыла доступ к комментариям данной публикации, что может свидетельствовать о причастности высказывания к ее личной жизни с Элджеем. К слову, в сети давно ходят слухи о том, что у парочки не все так гладко из-за того, что их все реже замечают вместе, а Ивлеева стала больше проводить времени в кругу друзей мужского пола.

К слову, недавно Настя Ивлеева появилась на концерте Элджея с розовыми волосами в странном и непривычном для блогерши наряде, чем вызвала неоднозначную реакцию пользователей. К слову, некоторые считают, что Ивлеева умышленно делает из себя женскую копию Элджея, поскольку боится, что ее место может занять более эпатажная девушка.