Лопырева может продолжать употреблять алкоголь из-за потока критики в свой адрес

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Викторию пристыдили за употребление красного вина на Дне рождения подруги. Она попыталась оправдаться тем, что это ей прописал врач, но очередную лавину «хейта» было уже не остановить.

Недавно стало известно о том, что Виктория Лопырева встречается с бизнесменом Игорем Булатовым. Их запечатлели на камеру журналисты и тут же «поползли слухи» об их связи. Камнем преткновения в данном случае оказалось наличие супруги у Булатова – Таты Карапетян, с которой у него подрастают двое малолетних детей. Незадолго до этого Виктория объявила о том, что беременна, но отца ребенка тщательно скрывала и многие подозревали ее недавнего возлюбленного Николая Баскова. Однако, после того, как вскрылось имя настоящего избранника Лопыревой, вместо поздравления на нее посыпался поток критики и многие называли ее «разлучницей» и обвиняли в разрушении семьи. Конечно же, были и те, кто защищал свою любимицу и утверждал, что просто так мужчины из семьи не уходят, но когда и Ольга Бузова, недавняя подруга Виктории, выступила с критикой в ее адрес, стало понятно, что поддержки у модели не так уж и много.

На днях Лопырева опубликовала фото с Дня рождения подруги и на нее вновь посыпались обвинения. Многие решили, что ради ребенка модель не намерена отказываться от своего образа жизни, но употребление спиртного очень плохо влияет на развитие плода и из-за этого у него могут развиться разного рода патологии. Виктория попыталась оправдаться тем, что это ей прописал врач, но это практически не помогло. Возможно, что Лопырева может продолжать употреблять алкоголь именно из-за потока критики в свой адрес, ведь не каждая нервная система, тем более будущей матери, выдержит столько негатива. По всей видимости, врач попытался помочь Виктории справиться с проблемами, но это привело лишь к новой лавине «хейта».