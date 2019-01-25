«Развелись или развели?»: Сергей Шнуров мог бросить Матильду из-за её банкротства

Сегодня, 18:02

В сети выяснили, что петербургский ресторан «Кококо» экс-супруги лидера «Ленинграда», несмотря на вложенные в него немалые средства, уже давно вгоняет её в долги.

В конце мая прошлого года Сергей Шнуров шокировал поклонников, заявив, что разводится. Их тандем с Матильдой многие считали образцовым браком, а потому фанаты массово убеждали музыканта одуматься. Вмешалась даже Ксения Собчак, однако ничего в итоге не помогло сохранить семью лидера «Ленинграда». Ни Матильда, ни сам Шнуров при этом не объяснили, в чём причина их расставания. При этом многие усомнились, что чувства между ними сошли на нет, поскольку уже после развода их неоднократно подозревали в близости. Даже после женитьбы Шнурова на Ольге Абрамовой в сети обсуждали, что Сергей не может смириться с расставанием. В этой связи смысл обрела теория, согласно которой музыкант развёлся по гораздо более прагматичным причинам. Сегодня она нашла косвенное подтверждение.

Так, популярный Telegram-канал «Только никому…» обнародовал информацию о бизнесе Матильды. Как выяснилось, петербургский ресторан «Кококо» экс-супруги лидера «Ленинграда», несмотря на вложенные в него немалые средства, уже давно вгоняет её в долги. Согласно представленным данным, за 2017 год прибыль заведения составила чуть более 450 тысяч рублей. При этом размер уплаченных налогов составил порядка 13,8 млн рублей. Убыточный бизнес вполне мог спровоцировать банкротство Матильды. Это предположение косвенно подтверждает тот факт, что ООО «Кококо» в настоящее время находится на стадии ликвидации. Вполне вероятно, что Шнуров мог бросить Матильду из-за её вероятного банкротства.

В случае признания супруги неплатежеспособной музыканту пришлось бы отдать половину совместно нажитого имущества в счёт погашения долгов перед кредиторами. Расторгнув брак с Матильдой, Шнуров лишил себя этих неприятностей. Не исключено, также что лидер «Ленинграда» уже давно не жил в фактическом браке с Матильдой, но не спешил с разводом, дабы не ставить под сомнение финансовые возможности супруги раньше времени. Так что же случилось в семье Шнуровых на самом деле? Они развелись или всех развели?