Виторган мог срежиссировать «измену» Собчак с Богомоловым ради президентской «брони»

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Защитил свою честь - защитит и Россию. Вопреки ожиданию, драка Максима с предполагаемым любовником жены может обернуться на пользу обманутому мужу и добавить ему политических очков. А песенка Собчак давно спета.

Многих россиян интересует, кто станет президентом России в 2023 году, ведь Путин больше не может оставаться на посту главы государства. Прежде всего электорат обсуждает возможность избрания экс-кандидатов, среди которых была и скандально известная Ксения Собчак. Однако ее шансы вряд ли могли вырасти на фоне постоянных скандалов, а предполагаемые романы на стороне окончательно уничтожили ее репутацию. Предатель останется предателем, хоть в семье хоть на государственном посту, только масштабы трагедии будут значительно больше и пострадавших прибавится миллионов на 100. Вопрос с президентством Собчак можно считать закрытым, а вот с Виторганом все наоборот.

Прекрасный актер, преданный муж и заботливый отец вполне соответствует представлениям россиян о «правильном» человеке. Такой может и стариках позаботиться (о скандалах Максима с родителями никогда не говорили), и сына вырастит порядочным человеком (ну не Ксения же заботится о Платоне), и бюджет наполнит (семью же содержит), а главное постоит за страну по-русски (очевидно после разборок с Богомоловым), считают некоторые поклонники. Было бы желание у самого Виторгана ввязываться в политические дела, а народ поддержит.

До сих пор никаких политических амбиций у Максима Виторгана не было замечено, но все может измениться или уже изменилось. Ну, во-первых, как и в любой другой семье, супруги волей-неволей вынуждены вникать в дела друг друга, поэтому Максим наверняка уже прекрасно разбирается в политике и знает кулуарные тонкости. Во-вторых, он вполне способен лавировать во враждебной среде и не стать жертвой интриг, потому что в театре такого добра не меньше чем в ГД. А в-третьих, он может включиться в президентскую гонку из мести, чтобы досадить Ксении Собчак, тем более, что, даже проиграв гонку, он все равно проучит строптивую «изменщицу», потому что ее он точно обойдет. Есть даже предположение, что Виторган мог сам срежиссировать «измену» Собчак с Богомоловым ради президентской «брони» и политических амбиций. Скандал и драка, в таком случае, ему только на руку, так сказать и обидчика наказал и удачно слил обузу в виде неверной жены.

Но, как всегда, есть нюанс. Хотя недавняя публикация Виторгана в Instagram-аккаунте в ответ на сообщение об измене его жены и воспринята многими как заявление о полном разрыве с супругой, фактически он просто попросил оставить его в покое, и дал понять, что информация уже не актуальна. Возможно, измена действительно была, но ведь Максим может и простить Ксению ради ребенка. Хотя даже такой поворот Виторган при желании мог бы обернуть себе на пользу. Русские люди любят милосердных правителей.